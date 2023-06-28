Ожирение, боль и смерть. Почему йодид калия нельзя принимать для профилактики

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной и у украинцев есть определенные переживания, что российские войска могут устроить там теракт. А это может привести к радиационной опасности на большой территории Украины. Единственным препаратом, который может защитить организм от радиации, является йодид калия. Этот препарат следует принимать исключительно после распоряжения врачей, потому что даже в профилактических дозах он может нанести ущерб здоровью.

Какие последствия для здоровья может иметь прием йодида калия без назначения врача, для Styler рассказал семейный врач "ОН Клиник Черкассы" Максим Петруша.

Для чего нужен йодид калия

Йодид калия – это соль, которая может защитить щитовидную железу от радиоактивного йода, предотвратив его поглощение.

Однако принимать йодид калия в профилактических целях опасно для здоровья. Принимать йодид калия можно только в том случае, если государственные или местные органы здравоохранения рекомендуют это сделать.

Какие могут быть побочные эффекты от приема йодида калия

боль в суставах

отек рук, лица, ног, губ, языка и горла

увеличение лимфатических узлов

жжение во рту или горле

сильная головная боль

повышенное слюноотделение

аритмия (нарушение сердечного ритма)

металлический привкус во рту

онемение, покалывание или слабость в конечностях

болезненность зубов и десен

язвы на коже

необычная усталость

Также могут возникнуть тошнота и рвота, диарея, боли в животе. У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на йодид калия.

Серьезные аллергические реакции могут включать в себя покраснение кожи, зуд, отек лица или горла, сложности с дыханием и анафилактический шок.

Чем опасна передозировка йода в организме

Прием большого количества йодида калия может привести к передозировке йода в организме. Это может вызвать гипертиреоз – состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, что может привести к таким симптомам, как нервозность, расстройства сна, учащенный пульс, увеличение веса, тремор и тиреотоксикоз.

Кроме этого, прием йодида калия без необходимости может вызвать дисфункцию щитовидной железы. Это может привести к увеличению или уменьшению размеров щитовидной железы и нарушению ее функций.