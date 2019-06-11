Ожидают худший сезон: в сети появились фото пляжей Крыма в разгар жары

В Крыму, несмотря на то, что летний сезон уже в самом разгаре, а температура воды и воздуха приближается к показателям середины лета, туристов практически не наблюдается. Об этом говорится в отчете крымского блогера и обозревателя Александра Коваленко на сайте "Южный курьер".

Он сделал скриншоты камер наблюдения со многих пляжей Крымского побережья и все они датированы 11 июня. Кроме того, Коваленко отметил, что все фотографии сделаны после 11 утра, когда на пляже должны быть туристы.

"Традиционно, я начал обзор после 11:00, и прошелся практически по всем доступным (рабочим) веб-камерам. Почему я акцентирую внимание на этих двух моментах? Во-первых, когда я демонстрирую скрины пустых или полупустых пляжей Крыма, забредающие в комментарии адепты "русского мира" обвиняют меня в том, что они сделаны рано утром, хотя на скринах видна дата и время проводимой камерой съемки", - уточнил блогер.

Также он сообщил, что работающих камер на пляжах оккупированного Крыма становится все меньше, а в некоторых населенных пунктах они исчезли совсем.

На фотографиях можно заметить, что совсем немного отдыхающих есть в Судаке и то, как пишет Коваленко, это связано с тем, что большинство пляжей Судака оборудованы платными лежаками, а местным жителям остались лишь небольшие кусочки бесплатных пляжей, за счет чего и создается видимость наплыва отдыхающих.

Пляжи Крыма в разгар туристического сезона (uc.od.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ назвали дату разрушения Крымского моста.

А также рассказывали о том, что большинство пляжей в оккупированном Крыму находятся в плачевном состоянии.