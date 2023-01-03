Овочі, м'ясо чи пальне: які товари в Україні найбільше подорожчають у 2023 році

Що зросте найбільше

Найбільше ціни зростуть на овочі. Традиційно великі коливання на початку весни відбудуться овочевої групи, оскільки зібраний врожай закінчується і ми переходимо на врожай нового року, а він значно дорожчий.

Також велика кількість овочів з парників будуть суттєве дорогими. Тому що кіловат-година з генератора знята в 5-6 разів дорожча, ніж із мережі.

Однак, великих здорожчань усе ж не буде, а в певний момент сягне свого максимуму. Цей максимум буде визначатись завдяки купівельній спроможності українців та вартості імпорту, який може замістити задорогу українську продукцію.

Виробники будуть шукати якісь компроміси з ринком, будуть шукати можливості, щоби вписатись у купівельну спроможність українців.

Яйця навесні можуть здешевшати, прогнозують експерти. Натомість курятина, м'ясо та сало ще будуть зростати у ціні. Ці продукти можуть рости в ціні ще на близько 30%.

Що буде з цінами на пальне

Як швидко зростатимуть ціни, залежить також від валютного курсу. За розрахунками у ряду, середньорічний курс долара буде близько 42 гривень. Однак частина експертів вважає, що гривня може навіть зміцнитись.

Також після того, як Росія знищила нафтобази, оператори ринку у лічені місяці зуміли знайти та завезти необхідні обсяги імпортного пального, навіть із запасом. Однак незначне здорожчання пального можливе ближче до кінця зими.

Ціни на комуналку зазнають поки що незначних змін. На зростання основних тарифів - газ, тепло та гарячу воду - влада запровадила мораторій до кінця війни.

Електрика для побутових споживачів, ймовірно, не дорожчатиме принаймні до кінця зими. Натомість ціна на неї зросте тільки для промисловості.