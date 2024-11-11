Овочева запіканка з м'ясом: рецепт простої страви для смачного обіду чи вечері

Що потрібно для овочевої запіканки

Для того, щоб приготувати запечену страву з овочами та м'ясом, треба такі продукти:

куряче філе - 600 г

солодкий перець - 360-400 г

морква - 150 г

помідори у власному соку - 150 г

картопля - 450 г

цибуля ріпчаста - 150 г

зелена цибуля - 50 г

сир - 100 г

молоко - 500 мл

масло - 30 г

олія - 3 ст. л.

борошно - 1 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

паприка - до смаку

прованські трави - щіпка

мускатний горіх - щіпка

Як готувати овочеву запіканку з м'ясом

Для того, щоб приготувати овочеву запіканку з м'ясом під соусом, підготуйте овочі. Ріпчасту цибулю потрібно почистити та нарізати на кубики.

Зелену цибулю помийте і подрібніть ножем, а моркву почистьте і наріжте на великі кубики або широкі кружальця. Перець помийте, видаліть плодоніжки та насіння, після чого наріжте овоч на кубики.

Розігрійте пательню разом з 1,5 ст. л. олії. Всипте зелену та ріпчасту цибулю, нарізану моркву та перець. Додайте сіль та перець до смаку, перемішайте інгредієнти та накрийте пательню кришкою.

Готуйте овочі протягом 5-6 хвилин, а тоді додайте м'ясо, нарізавши філе на смужки. Втім, можна використовувати не лише філе, а й курячий фарш, або телятину чи яловичину.

Як готувати овочеву запіканку з м'ясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

М'ясо потрібно готувати протягом 5-6 хвилин, тим часом нарізавши картоплю на кубики середнього розміру. Коли курятина посвітлішає, додайте до страви картоплю, перемішайте інгредієнти та тушкуйте страву під кришкою ще протягом 5-6 хвилин.

Тоді влийте томатну пасту з помідорами, додайте паприку, прованські трави та мелений перець. Замість томатів у власному соку можна використовувати перемелені в блендері помідори.

Накрийте пательню кришкою і тушкуйте страву протягом 6 хвилин. Після цього перекладіть овочево-м'ясну суміш у форму для випікання і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

В невелику каструлю влийте решту олії, покладіть масло та налийте тепле молоко. Поставте посуд на вогонь, а коли масло розтопиться, всипте борошно, помішуючи суміш.

Щоб соус був смачним, додайте трохи перцю, солі та щіпку мускатного горіха. Готуйте суміш до загустіння, не забуваючи помішувати.

Як готувати вершковий соус (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Натріть сир на тертці, додайте до соусу та варіть суміш на мінімальному вогні до густоти. Залийте соусом майже готову овочеву запіканку з м'ясом та поставте страву в духовку ще на 15-20 хвилин, до утворення рум'яної скоринки.