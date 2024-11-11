Овощная запеканка с мясом: рецепт простого блюда для вкусного обеда или ужина

Овощная запеканка с мясом и соусом похожа на сочетание овощного рагу и лазаньи. Это блюдо вряд ли оставит кого-то безразличным, а его приготовление не требует значительных усилий.
О том, как готовить овощную запеканку с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Для того чтобы приготовить запеченное блюдо с овощами и мясом, нужны следующие продукты:
Для того чтобы приготовить овощную запеканку с мясом под соусом, подготовьте овощи. Репчатый лук нужно почистить и порезать на кубики.
Зеленый лук помойте и измельчите ножом, а морковь почистьте и нарежьте на большие кубики или широкие кружочки. Перец помойте, удалите плодоножку и семена, после чего нарежьте овощи на кубики.
Разогрейте сковороду вместе с 1,5 ст. л. растительного масла. Всыпьте зеленый и репчатый лук, морковь и перец. Добавьте по вкусу соль и перец, перемешайте ингредиенты и накройте сковороду крышкой.
Готовьте овощи в течение 5-6 минут, затем добавьте мясо, нарезав филе на полоски. Впрочем, можно использовать не только филе, но и куриный фарш или телятину или говядину.
Как готовить овощную запеканку с мясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Мясо нужно готовить в течение 5-6 минут, тем временем нарезав картофель на кубики среднего размера. Когда курятина посветлеет, добавьте картофель, перемешайте ингредиенты и тушите блюдо под крышкой еще в течение 5-6 минут.
Тогда влейте томатную пасту с помидорами, добавьте паприку, прованские травы и молотый перец. Вместо томатов в собственном соке можно использовать перемолотые в блендере помидоры.
Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо в течение 6 минут. После этого переложите овощно-мясную смесь в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
В небольшую кастрюлю влейте оставшееся растительное масло, положите сливочное масло и налейте теплое молоко. Поставьте посуду на огонь, а когда масло растопится, всыпьте муку, помешивая смесь.
Чтобы соус был вкусным, добавьте немного перца, соли и щепотку мускатного ореха. Готовьте смесь до загустения, не забывая помешивать.
Как готовить сливочный соус (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Натрите сыр на терке, добавьте в соус и варите смесь на минимальном огне до густоты. Залейте соусом готовую овощную запеканку с мясом и поставьте блюдо в духовку еще на 15-20 минут, до образования румяной корочки.
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