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Овощная запеканка с мясом: рецепт простого блюда для вкусного обеда или ужина

Понедельник 11 ноября 2024 17:35
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Овощная запеканка с мясом: рецепт простого блюда для вкусного обеда или ужина Как готовить овощную запеканку с мясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Овощная запеканка с мясом и соусом похожа на сочетание овощного рагу и лазаньи. Это блюдо вряд ли оставит кого-то безразличным, а его приготовление не требует значительных усилий.

О том, как готовить овощную запеканку с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для овощной запеканки

Для того чтобы приготовить запеченное блюдо с овощами и мясом, нужны следующие продукты:

  • куриное филе - 600 г
  • сладкий перец - 360-400 г
  • морковь - 150 г
  • помидоры в собственном соке - 150 г
  • картофель - 450 г
  • лук репчатый - 150 г
  • зеленый лук - 50 г
  • сыр - 100 г
  • молоко - 500 мл
  • сливочное масло - 30 г
  • растительное масло - 3 ст. л.
  • мука - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • паприка - по вкусу
  • прованские травы - щепотка
  • мускатный орех - щепотка

Как готовить овощную запеканку с мясом

Для того чтобы приготовить овощную запеканку с мясом под соусом, подготовьте овощи. Репчатый лук нужно почистить и порезать на кубики.

Зеленый лук помойте и измельчите ножом, а морковь почистьте и нарежьте на большие кубики или широкие кружочки. Перец помойте, удалите плодоножку и семена, после чего нарежьте овощи на кубики.

Разогрейте сковороду вместе с 1,5 ст. л. растительного масла. Всыпьте зеленый и репчатый лук, морковь и перец. Добавьте по вкусу соль и перец, перемешайте ингредиенты и накройте сковороду крышкой.

Готовьте овощи в течение 5-6 минут, затем добавьте мясо, нарезав филе на полоски. Впрочем, можно использовать не только филе, но и куриный фарш или телятину или говядину.

Овощная запеканка с мясом: рецепт простого блюда для вкусного обеда или ужина

Как готовить овощную запеканку с мясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Мясо нужно готовить в течение 5-6 минут, тем временем нарезав картофель на кубики среднего размера. Когда курятина посветлеет, добавьте картофель, перемешайте ингредиенты и тушите блюдо под крышкой еще в течение 5-6 минут.

Тогда влейте томатную пасту с помидорами, добавьте паприку, прованские травы и молотый перец. Вместо томатов в собственном соке можно использовать перемолотые в блендере помидоры.

Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо в течение 6 минут. После этого переложите овощно-мясную смесь в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

В небольшую кастрюлю влейте оставшееся растительное масло, положите сливочное масло и налейте теплое молоко. Поставьте посуду на огонь, а когда масло растопится, всыпьте муку, помешивая смесь.

Чтобы соус был вкусным, добавьте немного перца, соли и щепотку мускатного ореха. Готовьте смесь до загустения, не забывая помешивать.

Овощная запеканка с мясом: рецепт простого блюда для вкусного обеда или ужина

Как готовить сливочный соус (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Натрите сыр на терке, добавьте в соус и варите смесь на минимальном огне до густоты. Залейте соусом готовую овощную запеканку с мясом и поставьте блюдо в духовку еще на 15-20 минут, до образования румяной корочки.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить тушеный картофель с колбасками.

А также рассказывали, как готовить луковый суп по рецепту Эктора из "МастерШеф".

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