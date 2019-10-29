Отвод войск: добровольцы в Золотом сделали резкое заявление (видео)

Добровольцы в Золотом-4 в Луганской области, которые вчера вечером попали под обстрел боевиков, резко высказались относительно начала отвода войск из этого населенного пункта. Ветераны напомнили, что оккупанты не прекращают вести огонь. Об этом говорится в сообщении "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції" на Telegram-канале 29 октября.

Отметим, что ранее утром министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил в районе Золотого сегодня. Чиновник сказал, что в Золотом, "по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад". Также он добавил, что дальнейшим населенным пунктом, где должно состояться разведение, будет Петровское.

При этом в штабе ООС сначала не подтвердили условия "тишины". Военные заявили, что вчера боевики осуществили 5 обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4). Впрочем, через несколько часов подтвердили разведение сил и уточнили, что тот обстрел произошел не в зоне разведения сил и средств.

В видеообращении добровольцев и активистов говорится, что в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня "тишины". Этой ночью оккупанты обстреливали их позиции.

Добровольцы в Золотом решили остаться, даже если войска уйдут из поселка (Фото: скриншот)

"Отводить наши войска сейчас - это преступление. Если власть пойдет на преступление и отведет войска, добровольцы останутся в Золотом. Ежедневно Золотое-4 обстреливают и в поселок заходят диверсийные группы сепаратистов", - заявил ветеран.

Также он подчеркнул, что все оружие, которое сейчас есть у добровольцев "Азова" - легальное, зарегистрированное и содержится законно.

Кроме того, Конституция разрешает находиться в любой точке Украины, не нарушая закона, и защищать территориальную целостность страны.

Подчеркивается, что добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей.

Добровольцы в Золотом решили остаться, даже если войска уйдут из поселка (Видео: facebook.com/LastBlockPost)