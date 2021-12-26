Дайте відповідь на ці 5 питань, перш ніж почати стосунки з колишніми

Нерідко буває так, що ми поновлюємо відносини з колишнім партнером навіть через роки після розставання. Але перш ніж зважитися на такий крок, слід чесно відповісти собі на ряд питань.

Чому не вийшло з першого разу?

Вам потрібно озирнутися назад на те, через що ваші відносини не склалися з першого разу. Якщо ви думаєте про те, щоб знову зійтися з цією людиною, можливо, вам обом доведеться попрацювати над цими проблемами.

Запитайте себе, в чому полягала проблема, і чи можна щось змінити і поліпшити. Цілком ймовірно, що проблема виникне вдруге, тому, якщо ви не впевнені, чи зможете ви вирішити проблему, безумовно варто подумати про це уважно.

Чи подорослішав (ла) я після розриву відносин ?

Незалежно від того, чи відчуваєте ви, що розрив стався з вашої вини, з вини партнера або за взаємним рішенням, дуже важливо задатися питанням, чи виросли ви після розриву.

Хороша ідея - дати собі час після розриву відносин, щоб попрацювати над собою, стати краще і рости.

Якщо ви відчуваєте, що не змінилися, не виросли і не покращилися в чому-небудь, можливо, подумайте про те, щоб приділити собі трохи часу. У того, щоб залишатися самотнім і концентруватися на собі, є багато переваг.

Чи подорослішав партнер після розриву відносин?

Вам також потрібно поставити це питання, якщо ви думаєте про возз'єднання з колишнім партнером. Якщо ви виросли і стали краще як особистість, ви, ймовірно, сподіваєтеся, що і ваш "екс" зробив те ж саме.

Щоб ви обидва могли рости і вдосконалюватися, вам знадобиться час, щоб поміркувати над своїми недоліками, що дійсно може допомогти вашим новим відносинам.

Чому ми знову хочемо бути разом?

Якщо у вас успішні, здорові відносини, швидше за все, ви будете усвідомлювати, що закохані, а відносини вам потрібні для підтримки, відданості і так далі.

Якщо ж ви відповісте, що відчуваєте, що ніхто не буде любити вас, або ваші друзі і сім'я думають, що вам слід відновити відносини, це поганий знак.

Перш ніж прийняти рішення, гарненько подумайте над цим питанням.

Ви зрозуміли, що робить вас щасливим?

Дуже важливо знати, що робить вас щасливим. Іноді на це може знадобитися час.

Якщо ви і ваш колишній партнер не спромоглися з'ясувати, що робить вас обох щасливими, проблеми можуть виникнути знову, коли ви відновите відносини.