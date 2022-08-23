Как отучить ребенка грызть ногти: эффективные советы родителям

Дети грызут ногти довольно часто. Обычно с возрастом эта привычка исчезает, но если не обращать на нее внимания, она может проявляться и в более позднем возрасте. Часто ребенок грызет ногти неосознанно, испытывая скуку или беспокойство. Привычка грызть ногти по-научному называется онихофагией.
Об этом сообщают на сайте Doc.ua.
Такая привычка заключается в эмоциональном состоянии - стрессах, которые связаны с проблемами в школе, университете или на работе, низкой самооценкой, повышенном чувстве тревожности и привычке "грызть себя".
Специалисты говорят, для начала, чтобы узнать, как перестать грызть ногти, нужно определить причины, почему люди грызут ногти.
По мнению экспертов, привычка грызть ногти чаще всего возникает из-за психического и интеллектуального напряжения, которое начинается в детстве и может ускориться в подростковом возрасте. Женщины более склонны к этой привычке.
Грызть ногти - это самая распространенная из типичных "нервных привычек", к основным причинам которой относятся: нетерпение, разочарование, скука, стресс и тревога.
Как только это входит в привычку, то это может стать постоянным занятием.
Самой распространенной проблемой грызть ногти является стресс. Таким образом человек пытается временно лишиться этих чувств. Обычно это проявляется у нервных, тревожных или подавленных людей.
Грызть ногти из психологии - может быть связано с психическими расстройствами, такими как:
Ученые не уверены, является ли привычка грызть ногти генетическим фактором, но дети, родители которых кусают ногти, также с большей вероятностью будут это делать.
В частности, онихофагия вредна тем, что это совсем не эстетично, опасно для здоровья. Также причиной почему грызть ногти вредно есть микроранки и заусеницы на пальцах, риск кишечных расстройств и угроза для зубов и десен.
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