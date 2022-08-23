Як відучити дитину гризти нігті: ефективні поради батькам

Така звичка полягає в емоційному стані - стресах, які пов'язані з проблемами у школі, університеті чи на роботі, низькою самооцінкою, підвищеному почутті тривожності та звичкою "гризти себе".

Чому виникає така звичка

Фахівці кажуть, для початку, щоб дізнатися, як перестати гризти нігті, потрібно визначити причини, чому люди гризуть нігті.

На думку експертів, звичка гризти нігті найчастіше виникає через психічну та інтелектуальну напругу, яка починається в дитинстві та може прискоритися в підлітковому віці. Жінки більш схильні до цієї звички.

Гризти нігті - це найпоширеніша з типових "нервових звичок", до основних причин якої належать: нетерпіння, розчарування, нудьга, стрес та тривога.

Як тільки це входить у звичку, то це може стати постійним заняттям.

Найпоширенішою проблемою гризти нігті є стрес. Таким чином людина намагається тимчасово позбутися цих почуттів. Зазвичай це проявляється у нервових, тривожних чи пригнічених людей.

Гризти нігті з психології - може бути пов'язане з психічними розладами, такими як:

синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДВГ);

великий депресивний розлад (ВДР);

обсесивно-компульсивний розлад (ОКР);

опозиційно-викликаючий розлад;

тривожний розлад розлуки;

синдром Туретта (мимовільні рухи та звуки).

Чому дитина гризе нігті

Вчені не впевнені, чи є звичка гризти нігті генетичним фактором, але діти, батьки яких кусають нігті, також з більшою ймовірністю будуть це робити.

Зокрема, оніхофагія шкідлива тим, що це зовсім не естетично, небезпечно для здоров'я. Також причиною чому гризти нігті шкідливо є мікроранки та задирки на пальцях, ризик кишкових розладів та загроза для зубів та ясен.

Як відучити дитину

Відучити дитину гризти нігті не так і складно, але цьому потрібно приділити час. Для цього батькам потрібно:

Пояснити дитині, що робити так не можна. Якщо ви помітили, що дитина постійно гризе нігті, допоможіть їй зрозуміти, що це звичка, від якої варто відмовитись;

Вживайте заходів, як тільки помітите шкідливу звичку. Варто відвернути її увагу на інші дії;

Контролюйте дитину під час навчання. Придумайте певне слово або дію, яке сигналізуватиме дитині про те, щоб перестати гризти нігті;

Заохочуйте успіхи дитини. Не дорікайте, не кричіть і не карайте дитину. Хваліть та підтримуйте дитину, коли вона перестає гризти нігті;

Позбавте дитину від занепокоєння, стресів та нудьги;

Обрізайте нігті. Ваша дитина не зможе відкусити те, чого немає, тому тримайте її нігті підстриженими;

Використовуйте лак для дітей. Перестати гризти нігті допоможе спеціальний дитячий лак, щоб не гризти нігті, який має дуже різкий смак.

Як позбутися звички гризти нігті (doc.ua/ua)