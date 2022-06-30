Психолог рассказала, как успокоить ребенка в стрессовой ситуации, когда он не понимает слов

Россия начала наносить больше ракетных ударов по украинским городам. Все для такого, чтобы запугать мирное население. Однако часто страх окутывает детей и стоит знать, что делать в такой ситуации.

По словам эксперта, стоит сначала продумать план действий в случае экстренной ситуации. Например, разработать маршрут до ближайшего укрытия.

Из-за постоянного стресса панические атаки могут происходить якобы без причины. В таком случае психолог советует сначала "жадно" вдохнуть воздух, делать паузу, а затем сделать интенсивный и долгий выдох. В частности, такое упражнение нужно повторить трижды.

Также во время паники кровь отхлебывает от тела, и оно немеет. Необходимо энергично пощипывать тело сверху до низу, чтобы снова разогнать кровь и привести себя в чувство.

Как помочь ребенку во время паники

Чтобы успокоить ребенка, необходимо прикоснуться к его грудной клетке и показать, как правильно дышать. Обязательно нужно выполнить дыхательное упражнение вместе с ребенком.

Когда у ребенка паника, отключается ум и он не понимает слов. Эксперт говорит, что она может услышать только интонацию. Можно пробудить ребенка хлопаньем в ладоши перед ее глазами. И когда появится внимание ребенка, тогда нужно предоставить необходимую инструкцию.

Важно помнить, что нельзя сдерживать эмоции малыша или ругать его за чувство страха. Необходимо поговорить с ребенком и заверить в том, что все будет хорошо.

Как разговаривать с ребенком о войне

Психолог говорит, что важно говорить честно с детьми любого возраста.

"Есть война, есть зло, к нам пришли злые соседи из России. Но у нас с тобой будет все хорошо, потому что мы все делаем для того, чтобы себя защитить", - объясняет эксперт.

Также, чтобы усилить эффект своих слов, можно вместе с ребенком планировать празднование победы Украины.

Кроме того, сейчас многие семьи оказались далеко друг от друга. Поэтому едва ли не единственным способом коммуникации стали разговоры по телефону или встречи по видеосвязи. Однако, часто у детей возникает отторжение от такого общения.

По словам специалиста, стоит уговаривать детей общаться и давать причины разговора. Например, можно рассказать о своем дне и планах на завтра.

Родителям нужно помнить, что ребенок не хочет разговаривать из-за того, что ему больно от разлуки.