UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как отстирать пятна от пота с одежды: самые простые способы

Фото: Как легко и просто отстирать пятна от пота на одежде (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Летняя жара приводит к тому, что человек часто потеет. И пот оставляет пятна на одежде, которые отстирать простым порошком не получается. Особенно печально это выглядит на белой одежде.

Но справиться с такими пятнами помогут домашние средства, которые есть в каждом доме.

Как отстирать пятна от пота с одежды - читайте в материале ниже.

Уксус

Обычный белый уксус отлично справляется с такими пятнами и помогает быстро от них избавиться.

Налейте 100 мл на пятно, замочите на 15 минут. А потом постирайте с обычным мылом или порошком и повесьте сушиться.

Пищевая сода и перекись водорода

Пищевая сода служит отличным дезинфицирующим средством, и она способна не только удалить пятна, но и избавит от неприятного запаха.

Возьмите 20 г соды и 100 мл перекиси водорода. Смешайте их в стакане до однородного состояния. Нанесите смесь на пятно и мягко потрите, например, зубной щеткой. Оставьте на 10 минут, а потом постирайте с мылом или обычным порошком.

Аспирин для старых пятен

В составе аспирина есть салициловая кислота, которая поможет удалить старые и въевшиеся пятна с ткани. Эта кислота проникает глубоко в ткань, но при этом не разрушает ее.

Возьмите одну таблетку аспирина и растворите ее в стакане воды (250 мл). Нанесите этот раствор на пятно и потрите. Оставьте на час, а потом постирайте с хозяйственным мылом или порошком.

Соль

Обычная поваренная соль выводит пятна на любой одежде и хорошо подходит для белых футболок.

Возьмите 10 г соли и нанесите на влажную одежду. Хорошо вотрите соль в одежду и оставьте на 12 часов. А потом постирайте и прополощите, чтобы удалить соль с одежды.

Сода и средство для мытья посуды

Смешайте соду и средство для мытья посуды, нанесите на пятно. Можно сверху полить перекисью водорода и потереть. Оставьте на 2 часа, а потом постирайте одежду в машинке или руками.

Кстати, ранее мы писали о том, какое простое средство поможет вернуть полотенцам мягкость после стирки.

А также рассказывали о том, как вернуть кедам и кроссовкам белоснежный вид.

Читайте РБК-Украина в Google News
стиркаодеждасоветы