Как вернуть кроссовкам и кедам белоснежный вид: самые простые способы

С наступлением тепла белые кроссовки и кеды снова заняли почетное место в гардеробе. Но у такой обуви есть одна большая проблема - они быстро пачкаются и собирают на себе грязь, пыль и пятна.

Как вернуть своим кроссовкам и кедам белоснежный цвет с помощью домашних средств, рассказали в Meta.

Чтобы выбрать правильное средство для чистки кед и кроссовок, нужно разобраться с материалом, из которого они сделаны. Некоторые виды обуви нельзя стирать в стиральной машине. Кожаные и замшевые кеды при такой чистке сильно пострадает, а обычные кеды из ткани отстираются отлично.

Перед очисткой из обуви нужно вытащить стельки и шнурки - их нужно стирать отдельно. Возьмите сухую щетку и уберите пыль и грязь. Грязь нужно счищать тогда, когда она уже засохла.

Как почистить руками кеды или кроссовки

Для кожаной обуви возьмите бесцветную и влажную тряпку, для замши, нубука и текстиля - сухую щетку с мягким ворсом, для сетки - клейкий валик или штукатурный скотч.

Зубная паста

Возьмите пасту без отдушек, красителей и цветных вкраплений, а щетку - без колючих ворсинок. Нанесите пасту и потрите загрязненные места, оставьте на полчаса. Смойте пасту салфеткой или губкой, предварительно смоченной в теплой воде.

Хозяйственное мыло

Возьмите специальное белое хозяйственное мыло. Нанесите на поверхность обуви с помощью щетки и пройдитесь по пятну бруском. Оставьте до полного высыхания и потом промойте теплой водой.

Если загрязнения сильные, то натрите мыло на терке, залейте горячей водой и дайте настояться. Потом добавьте соду и обработайте обувь. Через полчаса уберите раствор сухой щеткой.

Жидкость для снятия лака

Возьмите бесцветную жидкость для снятия лака, нанесите с помощью губки или ватного диска на пятна, через 30 минут смойте теплой водой. Если пятно въелось - повторите процедуру пару раз или добавьте в жидкость для снятия лака средство для мытья посуды.

Лимонный сок

Разведите 2 ст. ложки лимонного сока с теплой водой (1:1). Пройдитесь этим раствором по обуви. Будьте осторожны, это средство очень грубое и стоит его применять, если другие варианты не помогли.

Пищевая сода

Смешайте 4 ст. ложки пищевой соды с 2 ст. ложками перекиси водорода, добавьте 2 ст. ложки теплой воды - перемешайте до образования пасты. Вотрите с помощью щетки в поверхность и оставьте до полного высыхания. Потом стряхните порошок, и удалите остатки сухой губкой или щеткой.

Картофельный крахмал и молоко

Смешайте молоко и картофельный крахмал (1:1). Намочите обувь теплой водой и нанесите эту пасту. Дайте высохнуть, а потом тщательно протрите щеткой.

Мицеллярная вода

Смочите ватный диск и обработайте поверхность обуви. Излишки влаги удалите сухой тряпкой или бумажной салфеткой. Потом просушите обувь на воздухе.

Как отбелить кеды или кроссовки в стиральной машине

Убедитесь в качестве своей обуви, чтобы после стирки не отклеилась подошва.

Перед стиркой замочите обувь на пару часов в теплой воде с отбеливателем или пятновыводителем

Положите обувь в наволочку или мешок для обуви или постирайте вместе с полотенцами.

Вместо обычного порошка возьмите средство для удаления пятен или жидкое отбеливающее мыло.

Стирайте на режиме "спортивная обувь". Если нет такого режима, ставьте "ручная стирка" и режим усиленного полоскания. Отжим и сушку отключите.

Как сушить кеды и кроссовки