RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як відіпрати плями від поту з одягу: найпростіші способи

Фото: Як легко і просто відіпрати плями від поту на одязі (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Літня спека призводить до того, що людина часто потіє. І піт залишає плями на одязі, які відіпрати простим порошком не виходить. Особливо сумно це виглядає на білому одязі.

Але впоратися з такими плямами допоможуть домашні засоби, які є в кожному будинку.

Як відіпрати плями від поту з одягу - читайте в матеріалі нижче.

Оцет

Звичайний білий оцет відмінно справляється з такими плямами та допомагає швидко від них позбутися.

Налийте 100 мл на пляму, замочіть на 15 хвилин. А потім виперіть зі звичайним милом або порошком і повісьте сушитися.

Харчова сода і перекис водню

Харчова сода служить відмінним дезинфікуючим засобом, і вона здатна не тільки видалити плями, але і позбавить від неприємного запаху.

Візьміть 20 г соди та 100 мл перекису водню. Змішайте їх в склянці до однорідного стану. Нанесіть суміш на пляму і м'яко потріть, наприклад, зубною щіткою. Залиште на 10 хвилин, а потім виперіть з милом або звичайним порошком.

Аспірин для старих плям

У складі аспірину є саліцилова кислота, яка допоможе видалити старі плями з тканини. Ця кислота проникає глибоко в тканину, але при цьому не руйнує її.

Візьміть одну таблетку аспірину і розчиніть її в склянці води (250 мл). Нанесіть цей розчин на пляму і потріть. Залиште на годину, а потім виперіть з господарським милом або порошком.

Солі

Звичайна кухонна сіль виводить плями на будь-якому одязі та добре підходить для білих футболок.

Візьміть 10 г солі та нанесіть на вологий одяг. Добре втирайте сіль в одяг і залиште на 12 годин. А потім виперіть і прополощіть, щоб видалити сіль з одягу.

Сода і засіб для миття посуду

Змішайте соду і засіб для миття посуду, нанесіть на пляму. Можна зверху полити перекисом водню і потерти. Залиште на 2 години, а потім виперіть одяг в машинці або руками.

До речі, раніше ми писали про те, яке простий засіб допоможе повернути рушникам м'якість після прання.

А також розповідали про те, як повернути кедам і кросівок білосніжний вигляд.

Читайте РБК-Україна в Google News
стиркаодеждасоветы