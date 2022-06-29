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Это простое средство вернет мягкость полотенцам после стирки: есть в каждом доме

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Среда 29 июня 2022 10:53
Это простое средство вернет мягкость полотенцам после стирки: есть в каждом доме Фото: Как вернуть мягкость полотенцам после стирки (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Одно простое средство поможет вернуть вашим полотенцам мягкость, и они снова станут как новые. Такого эффекта у смягчителей и других средств для белья нет.

Простым лайфаком для стирки полотенец поделились в издании Express.

Регулярная стирка делает полотенца жесткими и хрустящими. Вытираться таким полотенцем не приятно, а еще и опасно - твердая ткань может даже поцарапать нежную кожу. Полотенца могут стать колючими и плохо впитывать влагу.

Кондиционеры для белья обычно с этой проблемой не справляются. Мало того, они влияют на способность полотенец впитывает влагу и ухудшают ткань.

Известная в Британии экспертка по домашним вопросам миссис Хинч рассказала, что решить эту проблему сможет одно простое домашнее средство.

Миссис Хинч объяснила, что полотенца становятся жесткими после стирки, если на них скапливаются мыльные остатки. Она назвала простое средство, которое даст эффекта намного больше кондиционера для белья - это обычный белый уксус.

Его нужно добавлять при последнем ополаскивании белья. Долейте уксус в специальный отсек в стиральной машине, и вы навсегда решите проблему с жесткостью полотенец.

Оказывается, обычный уксус удаляет мыльные остатки и делает полотенца снова мягкими и пушистыми. Вам понадобится всего один стакан уксуса для одной закладки белья.

Если с первого раза уксус не сработал, то мыльных остатков было очень много и с первого раза они из полотенец не вымылись. Попробуйте постирать полотенца с уксусом еще раз.

Кстати, ранее мы писали о том, как можно легко вывести пятна от травы на джинсах.

А еще рассказывали о том, чем можно отстирать кухонные полотенца и скатерти.

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