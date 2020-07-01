Отставка Смолия встревожила украинцев: В Нацбанке обратились к Зеленскому

Яков Смолий (фото: bank.gov.ua)

В НБУ обратились к президенту относительно отставки Смолия из-за "политического давления"

Яков Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка Украины 1 июля, объяснив свое решение "систематическим политическим давлением". Члены Правления регулятора прокомментировали резонансное заявление и обратились к президенту и Кабмину.

Заместители Смолия решили остаться на своих должностях, чтобы "не нарушать макрофинансовую стабильность". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Члены Правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления", - отмечается в заявлении.

Также в Правлении призвали высшее руководство страны эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать регулятору возможность выполнять функции, возложенные Конституцией и соответствующим законом.

"Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины "О Национальном банке Украины", - заявили в НБУ.

Решение Смолия уйти в отставку вызвало в обществе значительную обеспокоенность, и в сети высказывают предположение, что теперь поведение гривны будет довольно сложно спрогнозировать. Политический эксперт, журналист Назар Приходько пишет в Facebook, что последствия смены руководства НБУ отразятся на каждом украинце.

"В команде Зеленского не просто кадровый дефицит - у него кадровый апокалипсис. Смолий поэтому и остался так сказать по наследству от Порошенко, потому что не было у Зеленского достойной замены - не было... Теперь же, Смолий уходит из-за "систематического политического давления" и это плохо. Вот почему:

1. Это сигнал для иностранных инвесторов. На председателя Нацбанка Украины политически давят, а значит поведение гривны после ухода Смолия будет крайне непрогнозируемой.

2. Смолий был специалистом банковского дела, а кто будет теперь? Какие-нибуть Юзики, Клитины или бухгалтер "Квартал 95" в лучшем случае?

3. А может зайти человек Коломойского (отдельным пунктом) и тогда, весь контроль за монетарной политикой окажется в руках одного олигарха.

4. Три предыдущие пункты отразятся на каждом из нас. Каждом. Если гривна "полетит", то это означает инфляцию, а с ней обесценения зарплат и сбережений. В первую очередь - сбережений", - говорится в публикации.

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов также прогнозирует, что гривна может начать дешеветь.

"Это очень плохо и грустно... Как раз "вовремя" для размещения наших бондов. И для финансовой стабильности в целом... П.С. зато падение гривны хорошо для доходов таможни! Наконец повезло Минфину!", - написал он в Facebook.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей Facebook-странице предположил, что отставка главы Нацбанка Якова Смолия может быть связана с протестами валютных заемщиков, которые "собираются жить под ОП и НБУ и на уступки которым Смолий идти не собирался".

Напомним, Смолий подал в отставку с должности главы Нацбанка 1 июля вечером, объяснив свое решение политическим давлением.

Также сообщалось, что отставку главы Нацбанка рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа".

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Автор: Владимир Костырин