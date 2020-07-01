Відставка Смолія стривожила українців: У Нацбанку звернулися до Зеленського

Яків Смолій (фото: bank.gov.ua)

В НБУ звернулися до президента щодо відставки Смолія через "політичний тиск"

Яків Смолій подав у відставку з посади глави Національного банку України 1 липня, пояснивши своє рішення "систематичним політичним тиском". Члени Правління регулятора прокоментували резонансну заяву і звернулися до президента і Кабміну.

Заступники Смолія вирішили залишитися на своїх посадах, щоб "не порушувати макрофінансову стабільність". Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

"Члени Правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку про відставку та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.", - зазначається в заяві.

Також у Правлінні закликали керівництво країни ефективно взаємодіяти з центральним банком і дати регулятору можливість виконувати функції, покладені Конституцією та відповідним законом.

"Правління закликає президента, уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України "Про Національний банк України", - заявили в НБУ.

Рішення Смолія піти у відставку викликало в суспільстві значну стурбованість, і в мережі висловлюють припущення, що тепер поведінку гривні буде досить складно спрогнозувати. Політичний експерт, журналіст Назар Приходько пише в Facebook, що наслідки зміни керівництва НБУ відіб'ються на кожному українцеві.

"В команді Зеленського не просто кадровий дефіцит - у нього кадровий апокаліпсис. Смолій тому і залишився так би мовити, у спадок від Порошенка, бо не було у Зеленського гідної заміни - не було... Тепер же, Смолій йде через "систематичний політичний тиск" і це погано. Ось чому:

1. Це сигнал для іноземних інвесторів. На Голову Нацбанку України політично тиснуть, а значить поведінка гривні після відходу Смолія буде вкрай не прогнозованою.

2. Смолій був фахівцем банківської справи, а хто буде тепер? Якісь Юзіки, Клітіни чи бухгалтер "Квартал 95" в кращому випадку?

3. А може зайти людина Коломойського (окремим пунктом) і тоді, весь контроль за монетарною політикою опиниться в руках одного олігарха.

4. Три попередні пункти відіб'ються на кожному з нас. Кожному Якщо гривня "полетить", то це означає інфляцію, а з нею знецінення зарплат і заощаджень. В першу чергу - заощаджень.", - йдеться в публікації.

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов також прогнозує, що гривня може почати дешевшати.

"Це дуже погано і сумно... Як раз "вчасно" для розміщення бондів. І для фінансової стабільності в цілому... П.С. натомість падіння гривні добре для доходів митниці! Нарешті пощастило Мінфіну!", - написав він у Facebook.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук на своїй Facebook-сторінці припустив, що відставка глави Нацбанку Якова Смолія може бути пов'язана з протестами валютних позичальників, які "збираються жити під ОП і НБУ, і на поступки яким Смолій йти не збирався".

Нагадаємо, Смолій подав у відставку з посади глави Нацбанку 1 липня ввечері, пояснивши своє рішення політичним тиском.

Також повідомлялося, що відставку глави Нацбанку розглянуть на засіданні фракції "Слуга народу".

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Автор: Володимир Костирін