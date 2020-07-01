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Отставку главы Нацбанка рассмотрят на заседании фракции СН

Новости » Политика     01.07.2020 - 22:29
Отставку главы Нацбанка рассмотрят на заседании фракции СН
Фото: Данил Гетманцев (РБК-Украина)

Отставку Смолия могут не поддержать в Раде

Вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа". Перед этим, заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев.

Гетманцев не исключает, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил он.

Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.

Напомним, Смолий подал в отставку с должности главы Нацбанка сегодня вечером, объяснив свое решение политическим давлением.

При этом, заместители Смолия, которые входят в правление Нацбанка, в отставку подавать не собираются.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины отставкафракцияЯков СмолийСлуга народа
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