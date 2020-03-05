Отставка Рябошапки: чем запомнился Генпрокурор и что про него известно

Генерального прокурора Руслана Рябошапку могут отправить в отставку в четверг, 5 марта. В Верховной Раде Украины появилось постановление "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р. Г", в котором указано, что работа Генпрокурора была низкоэффективной и он не соответствует занимаемой должности.

Кто такой Руслан Рябошапка и чем он запомнился на посту Генерального прокурора Украины – в материале Styler.

Руслан Рябошапка родился в с. Зеленогорское Одесской области 14 ноября 1976 года. После окончания школы переехал в столицу, где окончил Международный Соломонов Университет, факультет "правоведение". В 2010 году получил звание Заслуженного юриста Украины.

Свою карьеру Рябошапка начал в Департаменте законодательства о правосудии, криминального и процессуального права в Министерстве юстиции. Следующие 12 лет он занимал различные посты в Министерстве юстиции. В 2010 году Руслан Рябошапка перешел работать в Секретариат Кабинета министров, где занял пост главы Бюро по вопросам антикоррупционной политики.

С 2011 по 2013 год был заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета министров. В 2014 году получил пост заместителя Министра юстиции. В 2016-2017 году работал в национальном агентстве по предупреждению коррупции.

В 2019 году он стал волонтером-советником в избирательном штабе Зеленского, а после победы на выборах – первым заместителем главы администрации президента. 29 августа Руслан Рябошапка возглавил Генеральную прокуратуру Украины.

Супруга Руслана Рябошапки – юрист Олеся Бартощук, работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В семье воспитывается трое сыновей – Тимур, Лука и Марк. Дети проживают вместе с мамой во Франции, где у семьи Рябошапки есть недвижимость.

Что успел сделать Генпрокурор Руслан Рябошапка на своем посту

Руслан Рябошапка за полгода своей работы запустил реформу ГПУ, которая начала превращаться в Офис генпрокурора. Был проведен первый этап переаттестации прокуроров, начат второй и старт третьего этапа запланирован через 3-4 месяца.

Отмечается, что среди приоритетов реформирования ГПУ стоят: новые люди, новые правила, новые процедуры, новые стандарты, новая уголовная политика.

Как рассказал Руслан Рябошапка в одном из интервью, важными направлениями ГПУ должны стать предупреждение и расследование преступлений, которые являются наиболее общественно опасными.

В феврале Офис генерального прокурора опубликовал список достижений:

надзор за возвратом в бюджет 2,5 миллиона гривен,

уголовное преследование народного депутата за "кнопкодавство",

частичное участие в выявлении на территории Украины контрафактных анаболиков (совместно со следователями Франции, Словакии, Польши),

обнародование подозрения двум сотрудникам разведподразделений РФ, которые находятся в Крыму,

направление в суд дела по обвинению следователя в преследовании "майдановцев",

обнародование подозрения бывшему руководству банка "Михайловский",

направление дела в суд по завладению 5 гектарами земли в Харькове

Скандалы и расследования Генеральной прокуратуры

Самым громким делом при руководстве Рябошапки стало расследование убийства Павла Шеремета. В декабре задержали пятерых подозреваемых – Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, Яну Дугарь, Инну и Владислава Грищенко. На данный момент над ними идут судебные процессы и у общественности много вопросов по поводу расследования, так как все вышеуказанные лица не являются виновными. Новые доказательства о непричастности подозреваемых появляются регулярно.

Также при Руслане Рябошапке активизировалось расследование по делу Катерины Гандзюк. Задержаны два фигуранта – Игорь Павловский и Алексей Левин. Левин на данный момент находится в Болгарии и его в ближайшее время могут экстрадировать в Украину. Стоит отметить, что Павловский находился в СИЗО, но его выпустили под домашний арест по состоянию здоровья.