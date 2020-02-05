Рябошапка объяснил покупку дорогой недвижимости во Франции

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Недвижимость в городке Ла-Ванцено обошлась семье генпрокурора в 510 тыс. долларов

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка с женой приобрел недвижимость во Франции в кредит на более 400 тыс. евро, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, журналисты спросили, откуда у жены генпрокурора есть недвижимость во Франции.

"Мы же взяли кредит. Есть такая формула финансовой услуги как кредит. Это когда люди идут в банк, им дают деньги и они за эти деньги что-то себе покупают. А затем в течение нескольких лет выплачивают. Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. Мы до сих пор должны там 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Мы продолжаем выплачивать их ежемесячно. Кредит не закрыт. Кредитные обязательства есть и я это отображает в декларации", - заявил генпрокурор.

Отметим, согласно с декларацией о доходах Рябошапки в 8 декабря 2016 года его жена Алеся Бартовщук стала обладательницей дома площадью 145 кв. м и земельного участка площадью 440 кв. м.

Недвижимость находится в городке Ла-Ванцено, что в 11 км к северо-востоку от Страсбурга, во Франции. Там, в Европейском суде по правам человека, работает жена генерального прокурора Украины.

По данным журналистов проекта "Спостерігач", Бартовщук выплатила за два года кредит на сумму 510 тыс. гривен. Журналисты подсчитали, что с декларируемыми доходами семья генпрокурора не смогла бы погасить кредит за такое время. И даже взять его вряд ли получилось бы. Ведь, согласно французскому законодательству, главное условие - ежемесячный доход клиента должен быть втрое больше выплату по кредиту.

Напомним, в конце декабря 2019 года украинские правоохранители экстрадировали в Испанию гражданина России, который организовал схему по отмыванию преступных денег путем покупки недвижимости. С 2017 года подозреваемый по прозвищу "Батыр Бухарский" находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.