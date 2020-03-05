Відставка Рябошапки: чим запам'ятався Генпрокурор і що про нього відомо

Генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть відправити у відставку в четвер, 5 березня. У Верховній Раді України з'явилася постанова "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р. Г.", в якому зазначено, що робота Генпрокурора була низькоефективної й він не відповідає займаній посаді.

Хто такий Руслан Рябошапка і чим він запам'ятався на посаді Генерального прокурора України – в матеріалі Styler.

Руслан Рябошапка народився в с. Зеленогірське Одеської області 14 листопада 1976 року. Після закінчення школи переїхав до столиці, де закінчив Міжнародний Соломонів Університет, факультет "правознавство". У 2010 році отримав звання Заслуженого юриста України.

Свою кар'єру Рябошапка почав в Департаменті законодавства про правосуддя, кримінального і процесуального права при Міністерстві юстиції. Наступні 12 років він займав різні посади у Міністерстві юстиції. У 2010 році Руслан Рябошапка перейшов працювати в Секретаріат Кабінету міністрів, де зайняв пост голови Бюро з питань антикорупційної політики.

З 2011 по 2013 рік був заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів. У 2014 році отримав посаду заступника Міністра юстиції. У 2016-2017 році працював у національному агентстві з питань запобігання корупції.

У 2019 році він став волонтером-радником у виборчому штабі Зеленського, а після перемоги на виборах – першим заступником глави адміністрації президента. 29 серпня Руслан Рябошапка очолив Генеральну прокуратуру України.

Дружина Руслана Рябошапки – юрист Олеся Бартощук, працює в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. В родині виховується троє синів – Тимур, Лука і Марк. Діти проживають разом з мамою у Франції, де у сім'ї Рябошапки є нерухомість.

Що встиг зробити Генпрокурор Руслан Рябошапка на своєму посту

Руслан Рябошапка за пів року своєї роботи запустив реформу ГПУ, яка почала перетворюватися в Офіс генпрокурора. Був проведений перший етап переатестації прокурорів, розпочато другий і старт третього етапу заплановано через 3-4 місяці.

Наголошується, що серед пріоритетів реформування ГПУ стоять: нові люди, нові правила, нові процедури, нові стандарти, нова кримінальна політика.

Як розповів Руслан Рябошапка в одному з інтерв'ю, важливими напрямками ГПУ повинні стати попередження та розслідування злочинів, які є найбільш суспільно небезпечними.

У лютому Офіс генерального прокурора опублікував список досягнень:

нагляд за поверненням до бюджету 2,5 мільйона гривень,

кримінальне переслідування народного депутата за "кнопкодавство",

часткова участь у виявленні на території України контрафактних анаболіків (спільно зі слідчими Франції, Словаччини, Польщі),

оприлюднення підозри двом співробітникам розвідпідрозділів РФ, які знаходяться в Криму,

направлення до суду справи за обвинуваченням слідчого в переслідуванні "майданівців",

оприлюднення підозри колишньому керівництву банку "Михайлівський",

напрямок справи в суд по заволодінню 5 гектарами землі в Харкові

Скандали та розслідування Генеральної прокуратури

Найгучнішою справою при керівництві Рябошапки стало розслідування вбивства Павла Шеремета. У грудні затримали п'ятьох підозрюваних – Юлію Кузьменко, Андрія Антоненко, Яну Дугарь, Інну та Владислава Грищенка. На цей момент над ними йдуть судові процеси та у громадськості багато питань з приводу розслідування, через те, що всі вищевказані особи не є винними. Нові докази про непричетність підозрюваних з'являються регулярно.

Також при Руслані Рябошапці активізувалося розслідування по справі Катерини Гандзюк. Затримані два фігуранти – Ігор Павловський і Олексій Левін. Левін на цей час знаходиться в Болгарії і його найближчим часом можуть екстрадувати в Україну. Варто відзначити, що Павловський перебував у СІЗО, але його випустили під домашній арешт за станом здоров'я.