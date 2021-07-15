"Ангел" и "б-б-б": топ скандалов и курьезов Авакова на посту главы МВД (видео)

Конфликт Авакова с Саакашвили

В конце 2015 года на заседании Национального совета реформ в Администрации президента произошла перепалка между Аваковым и тогдашним главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, которая длительное время широко обсуждалась в обществе и даже инспирировала ряд шуточных видеоклипов и мемов.

Тогда чиновники эмоционально обменялись рядом обвинений и оскорблений, а в конце Аваков даже швырнув в Саакашвили стакан с водой.

Видео: конфликт между Аваковым и Саакашвили на заседании Национального совета реформ в 2015

Кортеж Авакова нарушал ПДД

В марте 2014 года журналисты зафиксировали факт превышения скорости и ограничения движения на маршруте, которым двигался кортеж главы МВД Авакова по возвращению из Новых Петровцев в Киев.

Это произошло уже через месяц после того, как тогдашний премьер Арсений Яценюк пообещал, что на дорогах все будут равны, чиновники не будут передвигаться в кортежах, и ради них уже не будут перекрывать движение.

Видео: кортеж Авакова нарушал ПДД в марте 2014

Аваков не исключил, что он ангел

Недавно Аваков сравнил себя с ангелом в комментарии относительно распространенной фразы в его адрес "черт", которая звучит из уст его оппонентов и критиков. Чиновник назвал себя ангелом, который терпит все это, и отметил, что работу полиции не всегда справедливо критикуют.

"А может Аваков - ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда - человечным, но часто - жестким", - заявил Аваков, и сравнил свою должность с раскаленной сковородкой и признался, что его пост - не сладкое место.

Видео: глава МВД высказался о фразе "Аваков - черт"

Аваков об украинском и русском языках

Этой весной Аваков высказал мнение, что Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для контрпропаганды против РФ, и для это нужно также запустить канал на зарубежную аудиторию.

Такое заявление последовало незадолго после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что никому не даст "приватизировать" русский язык.

Позже подобная идея об "украинском русском" прозвучала еще от некоторых политиков, но была воспринята совсем неоднозначно, в том числе подверглась критике со стороны языкового омбудсмена.

Видео: Аваков высказался о контрпропаганде, информационной агрессии и языках

Напомним, что экс-нардеп, бывший глава Харьковской ОГА и 11-й министр внутренних дел считается одним из самых влиятельных политиков Украины. Он руководил МВД всю президентскую каденцию Петра Порошенко, и остался в должности после избрания Владимира Зеленского в мае 2019 года до нынешнего времени.

За это время в Раде не единожды инициировали вопрос об отставке Авакова, несколько раз такой призыв звучал во время ряда митингов в городах Украины. Но заявление "главного полицейского страны" об отставке 13 июля стало для многих настоящим сюрпризом.

Добавим, что ранее на майской пресс-конференции президент Владимир Зеленский говорил, что поднимет вопрос отставки Авакова, если фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.