"Ангел" і "б-б-б": топ скандалів і курйозів Авакова на посаді глави МВС (відео)

Конфлікт Авакова з Саакашвілі

Наприкінці 2015 року на засіданні Національної ради реформ в Адміністрації президента сталася перепалка між Аваковим і тодішнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі, яка тривалий час широко обговорювалася в суспільстві і навіть інспірувала ряд жартівливих відеокліпів і мемів.

Тоді чиновники емоційно обмінялися низкою звинувачень і образ, а в кінці Аваков навіть жбурнув у Саакашвілі склянку з водою.

Відео: конфлікт між Аваковим і Саакашвілі на засіданні Національної ради реформ у 2015

Кортеж Авакова порушував ПДР

У березні 2014 року журналісти зафіксували факт перевищення швидкості і обмеження руху на маршруті, яким рухався кортеж глави МВС Авакова по поверненню з Нових Петрівців до Києва.

Це сталося вже через місяць після того, як тодішній прем'єр Арсеній Яценюк пообіцяв, що на дорогах всі будуть рівні, чиновники не будуть пересуватися в кортежах, і заради них вже не будуть перекривати рух.

Відео: кортеж Авакова порушував ПДР у березні 2014

Аваков не виключив, що він ангел

Нещодавно Аваков порівняв себе з ангелом в коментарі щодо поширеної фрази на його адресу "чорт", яка звучить з вуст його опонентів і критиків. Чиновник назвав себе ангелом, який терпить все це, і зазначив, що роботу поліції не завжди справедливо критикують.

"А може Аваков - ангел, тому що терпить це? У тому числі й таке ставлення. Тому що у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді - людяним, але часто - жорстким", - заявив Аваков, і порівняв свою посаду з розпеченою сковорідкою та зізнався, що його пост - не солодке місце.

Відео: глава МВС висловився про фразу "Аваков-чорт"

Аваков про українську та російську мови

Цієї весни Аваков висловив думку, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти РФ, і для цього потрібно також запустити канал на зарубіжну аудиторію.

Така заява послідувала незадовго після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що нікому не дасть "приватизувати" російську мову.

Пізніше подібна ідея про "українську російську" прозвучала ще від деяких політиків, але була сприйнята зовсім неоднозначно, в тому числі піддалася критиці з боку мовного омбудсмена.

Відео: Аваков висловився про контрпропаганду, інформаційну агресію та мови

Нагадаємо, що екс-нардеп, колишній голова Харківської ОДА та 11-й міністр внутрішніх справ вважається одним з найвпливовіших політиків України. Він керував МВС всю президентську каденцію Петра Порошенка, і залишився на посаді після обрання Володимира Зеленського в травні 2019 року до нинішнього часу.

За цей час у Раді неодноразово ініціювали питання про відставку Авакова, кілька разів такий заклик звучав під час низки мітингів у містах України. Але заява "головного поліцейського країни" про відставку 13 липня стало для багатьох справжнім сюрпризом.

Додамо, що раніше на травневій прес-конференції президент Володимир Зеленський говорив, що підніме питання відставки Авакова, якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.