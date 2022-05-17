Как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета: подробная инструкция

Что делать, если пропала мобильная связь

Если у вас пропал интернет и мобильная связь, вам необходимо найти места, которые имеют стационарную телефонную связь:

отделение почты;

здания органов местного самоуправления;

отделение полиции;

пожарно-спасательные части;

станции скорой медицинской помощи;

представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ).

Отмечается, если ваш город находится в оккупации, то эти объекты могут быть заняты противником. Посещать эти места может быть опасно для жизни.

Чтобы отслеживать информацию о ситуации в регионе, эвакуации и гуманитарных коридорах, слушайте радио и телевидения.

Однако, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, то нужно:

смотреть украинское вещание на раскодированном спутнике с помощью спутниковой антенны и телевизора со спутниковым ресивером;

слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

Также украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником: