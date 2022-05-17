Как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета: подробная инструкция

Во время войны могут возникнуть проблемы с мобильной сетью и интернетом. Поэтому стоит знать, что делать, чтобы оставаться на связи с родными и быть в курсе событий в Украине.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Если у вас пропал интернет и мобильная связь, вам необходимо найти места, которые имеют стационарную телефонную связь:
Отмечается, если ваш город находится в оккупации, то эти объекты могут быть заняты противником. Посещать эти места может быть опасно для жизни.
Чтобы отслеживать информацию о ситуации в регионе, эвакуации и гуманитарных коридорах, слушайте радио и телевидения.
Однако, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, то нужно:
Также украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником:
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