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Как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета: подробная инструкция

Что делать, если исчез интернет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны могут возникнуть проблемы с мобильной сетью и интернетом. Поэтому стоит знать, что делать, чтобы оставаться на связи с родными и быть в курсе событий в Украине.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Что делать, если пропала мобильная связь

Если у вас пропал интернет и мобильная связь, вам необходимо найти места, которые имеют стационарную телефонную связь:

  • отделение почты;
  • здания органов местного самоуправления;
  • отделение полиции;
  • пожарно-спасательные части;
  • станции скорой медицинской помощи;
  • представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ).

Отмечается, если ваш город находится в оккупации, то эти объекты могут быть заняты противником. Посещать эти места может быть опасно для жизни.

Чтобы отслеживать информацию о ситуации в регионе, эвакуации и гуманитарных коридорах, слушайте радио и телевидения.

Однако, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, то нужно:

  • смотреть украинское вещание на раскодированном спутнике с помощью спутниковой антенны и телевизора со спутниковым ресивером;
  • слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

Также украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником:

  • спутник: Hotbird 13;
  • частота: 11219 МГц;
  • поляризация: H (горизонтальная);
  • символьная скорость: 29900;
  • коррекция ошибок: FEC 3/5.

Ранее мы сообщали, что делать, если не работает Киевстар, Vodafone или lifecell.

Также мы писали, как безопасно пользоваться телефоном в оккупации.

К тому же читайте, что Киевстар навсегда отключает украинцев от популярной услуги.

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