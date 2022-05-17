Як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету: детальна інструкція

Що робити, якщо зник мобільний зв'язок

Якщо у вас зник інтернет та мобільний зв'язок, вам необхідно знайти місця, які мають стаціонарний телефонний зв'язок:

відділення пошти;

будівлі органів місцевого самоврядування;

відділення поліції;

пожежно-рятувальні частини;

станції швидкої медичної допомоги;

представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ).

Зазначається, якщо ваше місто знаходиться в окупації, то ці об'єкти можуть бути зайняті противником. Відвідувати ці місця може бути небезпечно для життя.

Щоб відстежувати інформацію про ситуацію в регіоні, евакуації та гуманітарних коридорах, слухайте радіо та телебачення.

Однак, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, то потрібно:

дивитись українське мовлення на розкодованому супутнику за допомогою супутникової антени та телевізора із супутниковим ресивером;

слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також українські канали можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається супутниковим приймачем або телевізором із вбудованим приймачем: