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Як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету: детальна інструкція

Що робити, якщо зник інтернет (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни може виникнути проблеми з мобільною мережею та інтернетом. Тому варто знати, що робити, щоб залишатися на зв'язку з рідними та бути в курсі подій в Україні.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Що робити, якщо зник мобільний зв'язок

Якщо у вас зник інтернет та мобільний зв'язок, вам необхідно знайти місця, які мають стаціонарний телефонний зв'язок:

  • відділення пошти;
  • будівлі органів місцевого самоврядування;
  • відділення поліції;
  • пожежно-рятувальні частини;
  • станції швидкої медичної допомоги;
  • представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ).

Зазначається, якщо ваше місто знаходиться в окупації, то ці об'єкти можуть бути зайняті противником. Відвідувати ці місця може бути небезпечно для життя.

Щоб відстежувати інформацію про ситуацію в регіоні, евакуації та гуманітарних коридорах, слухайте радіо та телебачення.

Однак, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, то потрібно:

  • дивитись українське мовлення на розкодованому супутнику за допомогою супутникової антени та телевізора із супутниковим ресивером;
  • слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також українські канали можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається супутниковим приймачем або телевізором із вбудованим приймачем:

  • супутник: Hotbird 13;
  • частота: 11219 МГц;
  • поляризація: H (горизонтальна);
  • символьна швидкість: 29900;
  • корекція помилок: FEC 3/5.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell.

Також ми писали, як безпечно користуватися телефоном в окупації.

До того ж читайте, що Київстар назавжди відключає українців від популярної послуги.

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