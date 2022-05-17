Як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету: детальна інструкція

Під час війни може виникнути проблеми з мобільною мережею та інтернетом. Тому варто знати, що робити, щоб залишатися на зв'язку з рідними та бути в курсі подій в Україні.
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Якщо у вас зник інтернет та мобільний зв'язок, вам необхідно знайти місця, які мають стаціонарний телефонний зв'язок:
Зазначається, якщо ваше місто знаходиться в окупації, то ці об'єкти можуть бути зайняті противником. Відвідувати ці місця може бути небезпечно для життя.
Щоб відстежувати інформацію про ситуацію в регіоні, евакуації та гуманітарних коридорах, слухайте радіо та телебачення.
Однак, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, то потрібно:
Також українські канали можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається супутниковим приймачем або телевізором із вбудованим приймачем:
Раніше ми повідомляли, що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell.
Також ми писали, як безпечно користуватися телефоном в окупації.
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