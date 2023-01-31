Отруєння в кафе у центрі Києва: що спричинило спалах інфекції

Розслідування отруєння

Після НП у закладі комунального харчування кафе, розташованого за адресою вул. Ярославів Вал, 20, та госпіталізації трьох із постраждалих відвідувачів, ДУ "ЦКПХ МОЗ" провело епідеміологічне розслідування.

Захворювання попередньо пов'язували із вживанням страв, що містять курячі яйця.

Було відібрано 20 санітарно-гігієнічних змивів з устаткування кухні закладу, обстежено на кишкову патфлору 13 осіб персоналу, відібрано 4 готові страви до яких входять курячі яйця з неповною термічною для дослідження на сальмонельоз, проінформували у прес-службі Головного управління Головного управління.

В адміністрації закладу заявили, що припинили готувати ймовірно небезпечні страви, до складу яких входять такі яйця з неповною термічною обробкою. Крім того, було вилучено з обігу партії яєць у всій мережі.

Тоді фахівці наголосили, що в умовах перебоїв енергопостачання керівництво закладів громадського харчування має забезпечити контроль за простежуваністю харчових продуктів/сировини, термінів їх зберігання та контроль температурного режиму на всіх етапах обігу.

Отруєння викликали сирі яйця із сальмонелою

31 жовтня начальник головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан розповів, що вже надійшли результати лабораторного дослідження, передає ТСН.

"Причина отруєння людей - сирі яйця, які використовувалися для приготування їжі. Можу уточнити, що через це постраждали 6 відвідувачів кафе, 4 - перебувають у лікарні. Встановлено, що це сальмонела. Наразі тривають лабораторні дослідження яєць, визначено їхнього постачальника", - сказав він.

Також Рубан додав, що заклад продовжує працювати, але без продуктів харчування, виявлених під час спалаху інфекції.

"Якщо буде встановлено, що кафе не дотримувалося режиму і в них не було введено систему самоконтролю, то діяльність кафе буде припинено. Зараз це питання у стадії розгляду", - заявив керівник ГУ Держпродспоживслужби Києва.

Чим небезпечна сальмонела

Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду Salmonella. Воно може протікати як безсимптомно, так і з ураженням кишечника. У людини може боліти живіт, піднятися температура до 38-39 градусів. Також серед симптомів: нудота, блювота, загальна слабкість, багаторазовий водянистий стілець.

При тяжкому перебігу хвороби може бути зневоднення і інтоксикація організму, порушення тонусу судин. Також може розвинутися ниркова недостатність.

Сальмонельоз особливо небезпечний для дітей, літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Інкубаційний період (від вживання зараженої їжі до виникнення симптомів) в середньому становить 12-48 годин.