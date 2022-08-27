Какие яйца нельзя покупать в магазине: могут быть смертельно опасны

Яйца являются универсальным продуктом, без которого не обходится ни один украинец. Но очень часто в торговых точках можно встретить некачественный товар.

Как отличить хорошие яйца от плохих - читайте ниже в материале Styler.

Как выбрать свежие и хорошие яйца

Запомните основное правило - срок годности столовых яиц зависит от того, в каких условиях они хранятся.

Если держать их при температуре не выше +2 градуса, то употреблять можно на протяжении 90 дней.

При температуре хранения до + 20 градусов столовые яйца будут качественными примерно 25 дней. При выборе яиц в магазине ориентируетесь на дату сортировки. Чем она ближе к сегодняшней дате, тем выше вероятность купить более свежие!

Кстати, чем курица старше, тем крупнее яйца она несет. Однако мелкие яйца, полезнее отборных. В яйцах первой категории оказалось оптимальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот.

Как проверить свежесть яиц

Для этого поместите дома яйца в глубокую емкость с холодной водой. Если они остались лежать на дне в горизонтальном положении, значит они очень свежие.

По поводу магазина - яйца, слегка приподнятые тупым углом кверху – уже не первой свежести.

Дело еще в том, что если яйцо сохраняется острым концом вверх, это неправильно и даже опасно. В яйце, в тупом конце, есть воздушная подушка, которая защищает желток от попадания в него различных бактерий, в том числе сальмонеллы. И эта воздушная прослойка должна располагаться вверху, а не внизу.