Отравление в кафе в центре Киева: что привело к вспышке инфекции

Расследование отравления

После происшествия в заведении общественного питания кафе, расположенного по адресу ул. Ярославов Вал, 20, и госпитализации троих из пострадавших посетителей, ГУ "ЦКПХ МОЗ" провело эпидемиологическое расследование.

Заболевания предварительно связывали с употреблением блюд, содержащих куриные яйца.

Было отобрано 20 санитарно-гигиенических смывов с оборудования кухни кафе, обследовано на кишечную патфлору 13 человек персонала, отобрано 4 готовых блюда, в которые входят яйца куриные с неполной термической для исследования на сальмонеллез, проинформировали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

В администрации заведения заявили, что прекратили готовить вероятно опасные блюда, в состав которых входят такие яйца с неполной термической обработкой. Кроме того, были изъяты из обращения партии яиц во всей сети.

Тогда специалисты подчеркнули, что в условиях перебоев энергоснабжения руководство заведений общественного питания должно обеспечить контроль прослеживаемости пищевых продуктов/сырья, сроков их хранения и контроль температурного режима на всех этапах обращения.

Отравление вызвали сырые яйца с сальмонеллой

31 октября начальник главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан рассказал, что уже поступили результаты лабораторного исследования, передает ТСН.

"Причина отравления людей - сырые яйца, которые использовались для приготовления пищи. Могу уточнить, что из-за этого пострадали 6 посетителей кафе, 4 - находятся в больнице. Установлено, что это сальмонелла. Сейчас продолжаются лабораторные исследования яиц, определен их поставщик", - сказал он.

Также Рубан добавил, что заведение продолжает работать, но без продуктов питания, что были обнаружены во время вспышки инфекции.

"Если будет установлено, что кафе не соблюдало режим и в них не была введена система самоконтроля, то деятельность кафе будет прекращена. Сейчас этот вопрос в стадии рассмотрения", - заявил руководитель ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

Чем опасна сальмонелла

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно может протекать как бессимптомно, так и с поражением кишечника. У человека может болеть живот, подняться температура до 38-39 градусов. Также среди симптомов: тошнота, рвота, общая слабость, многократный водянистый стул.

При тяжелом течении болезни может быть обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов. Также может развиться почечная недостаточность.

Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Инкубационный период (от употребления зараженной еды до возникновения симптомов) в среднем составляет 12-48 часов.