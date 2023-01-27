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В популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомо

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Київ, П'ятниця 27 січня 2023 22:45
В популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомо В Києві отруїлися відвідувачі кафе (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Популярна кав'ярня в центрі Києва потрапила в скандал через отруєння. Троє з чотирьох постраждалих опинилися в лікарні.

Дізнайтеся, що про це відомо - в матеріалі Styler нижче.

Відвідувачі захворіли на гостру кишкову інфекцію

За даними Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Шевченківському районі Києва зареєстровані захворювання на гостру кишкову інфекцію серед споживачів харчової продукції, виготовленої у закладі громадського харчування кафе за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 20.

"Встановлено, що 25 січня 2023 захворіло четверо відвідувачів зазначеного закладу, у тому числі троє госпіталізовані до медичного закладу столиці. Усі захворілі дорослі. Захворювання пов'язують із вживанням страв, що містять курячі яйця", - говориться в повідомленні.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування випадків захворювання.

Що говорять у закладі

Співвласниця кав'ярні Ганна Завертяйло пише в Instagram, що в неї "нема слів" і вона не розуміє, чому про цей випадок говорять мільйонні пабліки. Ганна зазначила, що наразі проводиться розслідування, тому не варто робити остаточні висновки.

При цьому відвідувачі кав'ярні підтримують власників, кажучи, що не вірять в це і далі будуть відвідувати заклад.

В популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомоВ популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомоВ популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомоВ популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомоВ популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомоВ популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомоВ популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомо

Симптоми кишкових інфекцій

  • Підвищення температури
  • Діарея, яка не минає кілька днів
  • Блювання, що не приносить полегшення
  • Болі в животі
  • Загальна слабкість
  • Головний біль
  • Симптоми ГРВІ

Проте іноді можна бути носієм інфекції без жодних клінічних проявів.

Раніше ми писали про скандал в кав'ярні Хлібний з 85-річною бабусею.

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Київ отруєння кав'рня