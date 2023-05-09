Отримаєте великий врожай: чим удобрити розсаду овочів після посадки

Баклажан

Стиглий баклажан (фото: Pixabay)

Через тиждень після посадки полити суспензією золи (одна склянка на два літри води). З появою бруньок нанести на них суміш з одної чайної ложки аміачної селітри, одної столової ложки суперфосфату та 0,5 столової ложки сірчанокислого калію.

Кабачок

Кабачок (фото: Pixabay)

Відразу після посадки кабачків, необхідно приготувати трав'яний настій (з будь-якої рослини, наприклад, кропиви) і дати настоятись 7-10 днів. Згодом розвести з водою в пропорції 1:8, додати одну столову ложку фертики. Виливати по 1 склянці на рослину.

Капуста

Капуста (фото: Pixabay)

Через 25 днів після посадки капусти необхідно 500 мл добрива коров'яку розвести у 10 літрах води. Слід виливати 0,5 л на рослину.

Цибуля

Цибуля (фото: Pixabay)

Через три тижні після посадки необхідно приготувати суміш з:

1 ст. л. аміачної селітри

0,5 стакана сірчанокислого калію

10 л води

Полити цибулю цією сумішшю, потім підгорнути і замульчувати соломою або торфом.

Огірок

Огірок (фото: Pixabay)

​​​Через 2 тижні після посадки необхідно розвести 1,5 ст. л. фертики на 10 л води, вилити по склянці на кожну рослину.

Червоний перець

Червоний перець (фото: Pixabay)

Через 10-14 днів після посадки необхідно

два літра гноївки,

1,5 ст. л. суперфосфату

1,5 ст. л. сірчанокислого калію

0,5 склянки золи на відро води

Всі компоненти змішати та поливати по 1 л на рослину.

Помідор

Помідори (фото: Pixabay)

Через два тижні після посадки необхідно розвести склянку курячого посліду (або 3 склянки коров'яку) у 10 літрах води води. Виливати необхідно по два літри на кущ.