Отримаєте великий врожай: чим удобрити розсаду овочів після посадки

Для отримання доброго врожаю важливий догляд та підживлення. Необхідно використовувати добрива, які будуть відповідати всім потребам розсади кожного овоча в певний період після посадки.
Про те, чим удобрити розсаду овочів після посадки, щоб отримати великий врожай, читайте у нашому матеріалі нижче.
Стиглий баклажан (фото: Pixabay)
Через тиждень після посадки полити суспензією золи (одна склянка на два літри води). З появою бруньок нанести на них суміш з одної чайної ложки аміачної селітри, одної столової ложки суперфосфату та 0,5 столової ложки сірчанокислого калію.
Кабачок (фото: Pixabay)
Відразу після посадки кабачків, необхідно приготувати трав'яний настій (з будь-якої рослини, наприклад, кропиви) і дати настоятись 7-10 днів. Згодом розвести з водою в пропорції 1:8, додати одну столову ложку фертики. Виливати по 1 склянці на рослину.
Капуста (фото: Pixabay)
Через 25 днів після посадки капусти необхідно 500 мл добрива коров'яку розвести у 10 літрах води. Слід виливати 0,5 л на рослину.
Цибуля (фото: Pixabay)
Через три тижні після посадки необхідно приготувати суміш з:
Полити цибулю цією сумішшю, потім підгорнути і замульчувати соломою або торфом.
Огірок (фото: Pixabay)
Через 2 тижні після посадки необхідно розвести 1,5 ст. л. фертики на 10 л води, вилити по склянці на кожну рослину.
Червоний перець (фото: Pixabay)
Через 10-14 днів після посадки необхідно
Всі компоненти змішати та поливати по 1 л на рослину.
Помідори (фото: Pixabay)
Через два тижні після посадки необхідно розвести склянку курячого посліду (або 3 склянки коров'яку) у 10 літрах води води. Виливати необхідно по два літри на кущ.
До речі, раніше ми пояснювали, які добрива небезпечні для овочів на городі.
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