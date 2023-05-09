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Получите большой урожай: чем удобрить рассаду овощей после посадки

Чем удобрить рассаду овощей в домашних условиях (фото: Pixabay)
Автор: Наталия Коваль

Для получения хорошего урожая важен уход и подкормка. Необходимо использовать удобрения, которые будут отвечать всем потребностям рассады каждого овоща в определенный период после посадки.

О том, чем удобрить рассаду овощей после посадки, чтобы получить большой урожай, читайте в нашем материале ниже.

Баклажан

Спелый баклажан (фото: Pixabay)

Через неделю после посадки полить суспензией золы (один стакан на два литра воды). С появлением бутонов нанести на них смесь из одной чайной ложки аммиачной селитры, одной столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сернокислого калия.

Кабачок

Кабачок (фото: Pixabay)

Сразу после посадки кабачков, необходимо приготовить травяной настой (из любого растения, например крапивы) и дать настояться 7-10 дней. Потом развести с водой в пропорции 1:8, добавить одну столовую ложку фертики. Выливать по 1 стакану на растение.

Капуста

Капуста (фото: Pixabay)

Через 25 дней после посадки капусты необходимо 500 мл удобрения коровяка развести в 10 литрах воды. Следует выливать 0,5 л на растение.

Лук

Лук (фото: Pixabay)

Через три недели после посадки необходимо приготовить смесь из:

  • 1 ст. л. аммиачной селитры
  • 0,5 стакана сернокислого калия
  • 10 л воды

Полить лук этой смесью, затем окучить и замульчировать соломой или торфом.

Огурец

Огурец (фото: Pixabay)

Через 2 недели после посадки необходимо развести 1,5 ст. л. фертики на 10 л воды, вылить по стакану на каждое растение.

Красный перец

Красный перец (фото: Pixabay)

Через 10-14 дней после посадки необходимо

  • два литра навоза,
  • 1,5 ст. л. суперфосфата
  • 1,5 ст. л. сернокислого калия,
  • 0,5 стакана золы на ведро воды

Все ингредиенты смешать и поливать по 1 л на растение.

Помидор

Помидоры (фото: Pixabay)

Через две недели после посадки необходимо развести стакан куриного помета (или 3 стакана коровяка) в 10 литрах воды. Выливать необходимо по два литра на куст.

Кстати, раньше мы объясняли, какие удобрения опасны для овощей в огороде.

Также мы рассказывали, чем подкормить клубнику, чтобы получить хороший урожай.

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