Получите большой урожай: чем удобрить рассаду овощей после посадки

Баклажан

Спелый баклажан (фото: Pixabay)

Через неделю после посадки полить суспензией золы (один стакан на два литра воды). С появлением бутонов нанести на них смесь из одной чайной ложки аммиачной селитры, одной столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сернокислого калия.

Кабачок

Кабачок (фото: Pixabay)

Сразу после посадки кабачков, необходимо приготовить травяной настой (из любого растения, например крапивы) и дать настояться 7-10 дней. Потом развести с водой в пропорции 1:8, добавить одну столовую ложку фертики. Выливать по 1 стакану на растение.

Капуста

Капуста (фото: Pixabay)

Через 25 дней после посадки капусты необходимо 500 мл удобрения коровяка развести в 10 литрах воды. Следует выливать 0,5 л на растение.

Лук

Лук (фото: Pixabay)

Через три недели после посадки необходимо приготовить смесь из:

1 ст. л. аммиачной селитры

0,5 стакана сернокислого калия

10 л воды

Полить лук этой смесью, затем окучить и замульчировать соломой или торфом.

Огурец

Огурец (фото: Pixabay)

Через 2 недели после посадки необходимо развести 1,5 ст. л. фертики на 10 л воды, вылить по стакану на каждое растение.

Красный перец

Красный перец (фото: Pixabay)

Через 10-14 дней после посадки необходимо

два литра навоза,

1,5 ст. л. суперфосфата

1,5 ст. л. сернокислого калия,

0,5 стакана золы на ведро воды

Все ингредиенты смешать и поливать по 1 л на растение.

Помидор

Помидоры (фото: Pixabay)

Через две недели после посадки необходимо развести стакан куриного помета (или 3 стакана коровяка) в 10 литрах воды. Выливать необходимо по два литра на куст.