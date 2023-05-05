Уникайте їх: які добрива небезпечні для врожаю на городі

Застосування добрив здатне значно збільшити врожайність сільськогосподарських культур. Однак до використання хімічних речовин в городі потрібно підходити обережно, адже деякі з них можуть зашкодити рослині та бути небезпечними для здоров’я людей.

Які добрива вважаються найнебезпечнішими - читайте нижче на Styler .

Дріжджі

Даний продукт стимулює зростання бактерій, але на урожай ніяк не впливає. Використання дріжджів в якості добрив - поширена помилка багатьох людей.

Такий природний компонент можна використовувати тільки разом з золою або якими-небудь органічними речовинами.

Натрієва селітра

Така селітра використовується для підлужування ґрунту. При попаданні на листя рослин вона залишає на них опіки.

Також при попаданні на шкіру викликає роздратування, отруйна для тварин.

Марганцівка

Марганцевокислий калій - сильний окислювач. Важливо пам'ятати, що його не можна застосовувати на кислому ґрунті.

Його застосовують тільки в якості дезінфектора для садового інвентарю або посівного матеріалу. Розчин марганцю вбиває будь-які корисні бактерії в ґрунті.

Сіль і сода

Зазвичай сіль використовують для боротьби з бур'янами і шкідниками, але як добриво - категорично ні. Загалом, там де розсипати сіль, більше нічого не буде рости.

Також через натрій в складі соди рослини починають розвиватися повільніше. Тобто користі від цього продукту, як добрива, ніякої. Такий продукт можна використовувати для підлужування ґрунту.