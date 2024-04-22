Отримаєте штраф: українських водіїв закликали не ігнорувати важливе ПДР

В Україні водіям нагадали про важливе ПДР. Мова йде про заборону руху смугою громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -сторінку "Патрульної поліції Києва".

Що важливо знати

Днями у Києві на бульварі Тараса Шевченка патрульні побачили, як водій автомобіля Mercedes здійснив рух смугою, що призначена для маршрутних транспортних засобів.

В результаті патрульні наздогнали і зупинили авто порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

"Проїхав смугою громадського транспорту - отримав постанову", - йдеться у повідомленні.

Українцям нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Тому важливо дотримуватись ПДР, щоб уникнути неприємностей.

Які є винятки

Винятком є ​​водії таксі та велосипедів. При цьому, для повороту направо заїжджати на смугу для громадського транспорту дозволено.

Також дозволено заїхати для посадки або висадки пасажира. Заїжджати на смугу для громадського транспорту можна тільки в місцях розриву суцільної лінії дорожньої розмітки.

Якщо водій виїхав на смугу для громадського транспорту для дальнього руху в ній, то його чекає штраф - 680 гривень. Залежно від ситуації, водій може отримати штраф на 340 гривень, за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки.