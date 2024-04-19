Водіям назвали три світлові пристрої, які треба вмикати згідно ПДР

В Україні водії в темну пору доби повинні вмикати певні світлові пристрої. Патрульні закликали бути свідомими громадянинами та не ігнорувати важливе ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -сторінку Патрульної поліції Волинської області.

Чого повинні дотримуватись водії

Згідно з правилом 19.1, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:

на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла

на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі

на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі

До того ж під час руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості зовнішні світлові пристрої автомобіля є основним джерелом інформації для інших учасників дорожнього руху, тому необхідно:

постійно слідкувати за чистотою зовнішніх світлових пристроїв

перед поїздкою перевіряти справність зовнішніх світлових пристроїв

"Будьте свідомими громадянами своєї країни!" - закликали патрульні.

Що зробити перед початком руху

Розпочинаючи рух у темну пору доби з добре освітленої ділянки необхідно дати очам привикнути до темноти протягом 1-2 хвилин.

Керування транспортним засобом у темну пору доби суттєво ускладнюються через погіршення видимості дороги, втрачається кольорове сприйняття об'єктів, і розрізнити їх можна лише за яскравістю. Їх яскравість і контрастність відносно дороги різко зменшується.

Оскільки фари автомобіля освітлюють обмежену ділянку, то об'єкти в освітленій зоні з'являються раптово. Тому водій може помітити пішохода на дорозі в темному одязі на відстані не більше 65-70 м при ввімкненому ближньому світлі фар і 100-120 м при ввімкненому дальньому світлі фар.

Другою важливою проблемою зустрічного руху вночі є засліплення водія - фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має змоги виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані.

При раптовому переході зі світла в темряву чи навпаки настає сліпота, яка може продовжуватися до 30 сек. Важливо, що для водія транспортного засобу це може обернутися непоправними наслідками.

Також на мокрій дорозі освітленість дороги фарами транспортного засобу зменшується в 5-6 разів, а освітленість фарами зустрічного транспорту зростає в 3-6 разів.

При цьому рівень адаптації зіниць водія зменшується на 70-80%.

Для попередження засліплення Правилами дорожнього руху передбачено, що дальнє світло слід перемикати на ближнє не менш як за 250 м до зустрічного транспортного засобу.