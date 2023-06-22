"Отримаємо ситуацію, схожу на Фукусіму". Хімік розповів, що робити у випадку підриву ЗАЕС

Чіткий алгоритм дій

Про всяк випадок зберіть тривожну валізу. Мінімальний перелік усього необхідного складається з:

документів та їхніх копій, які посвідчують вашу особу

банківської картки та певної кількості готівки

медичної картки з даними про ваше здоров'я

ліків першої необхідності та ті, які ви приймаєте регулярно через хронічні захворювання

продуктового набору. Обирайте товари, які можуть довго зберігатися.

речей для виживання

Підготуйте комплект одягу, який повністю та щільно буде закривати ваше тіло, обличчя, шкіру та волосся. Не забудьте також про комплект змінного одягу.

Закупіть декілька респіраторів класу FFP3. За словами науковця, вони збережуть багато здоров'я, адже захистять органи дихання від радіоактивного пилу. Їхня ціна може варіюватися, проте середня вартість - 20 гривень.

Якщо аварія вже сталася

Увімкніть засоби зв'язку, уважно слухайте та виконуйте розпорядження влади та ДСНС. Зробіть запас їжі та води в щільно закритих контейнерах. Добре, якщо ви матимете певні запаси заздалегідь. Залишайтеся в оселі чи укритті. Заберіть домашніх тварин всередину. Щільно зачиніть вікна та двері. Закрийте вологою тканиною вентиляційні отвори. Робіть вологе прибирання декілька разів на добу, адже радіація розповсюджується у вигляді пилу. Придбайте дозиметр, щоб розуміти, наскільки певний предмет небезпечний. Прийміть таблетку калій йодиду, але тільки після розпорядження ДСНС.

Що робити, якщо ви вийшли надвір

У такому разі необхідно провести дезактивацію радіації, яка встигла осісти на вашому одязі. Зніміть його з себе та залиште за межами приміщення.

Після цього вам потрібно ретельно вимити себе з милом. Особливо ті ділянки шкіри, які контактували з навколишнім середовищем, і волосся.

Не заносьте нічого з двору додому та не їжте те, що було на вулиці.