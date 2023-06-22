"Отримаємо ситуацію, схожу на Фукусіму". Хімік розповів, що робити у випадку підриву ЗАЕС

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що армія РФ додатково замінувала Запорізьку АЕС. Зокрема, водойму, яка охолоджує станцію. Однак у МАГАТЕ запевняють, що рівень води у ставку залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".
Що робити у випадку підриву ЗАЕС, розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч на своїй сторінці в TikTok.
Про всяк випадок зберіть тривожну валізу. Мінімальний перелік усього необхідного складається з:
Підготуйте комплект одягу, який повністю та щільно буде закривати ваше тіло, обличчя, шкіру та волосся. Не забудьте також про комплект змінного одягу.
Закупіть декілька респіраторів класу FFP3. За словами науковця, вони збережуть багато здоров'я, адже захистять органи дихання від радіоактивного пилу. Їхня ціна може варіюватися, проте середня вартість - 20 гривень.
У такому разі необхідно провести дезактивацію радіації, яка встигла осісти на вашому одязі. Зніміть його з себе та залиште за межами приміщення.
Після цього вам потрібно ретельно вимити себе з милом. Особливо ті ділянки шкіри, які контактували з навколишнім середовищем, і волосся.
Не заносьте нічого з двору додому та не їжте те, що було на вулиці.
@glebrepich
Що робити у випадку аваріі на ЗАЕС?抑郁(抖音版)
Раніше ми повідомляли про те, що в застосунку "Київ Цифровий" можна перевіряти рівень радіації.