"Получим ситуацию, похожую на Фукусиму". Химик рассказал, что делать в случае взрыва ЗАЭС

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что армия РФ дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. В частности, водоем, охлаждающий станцию. Однако в МАГАТЭ уверяют, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".
Что делать в случае подрыва ЗАЭС, рассказал кандидат химических наук Глеб Репич на своей странице в TikTok.
На всякий случай соберите тревожный чемодан. Минимальный перечень всего необходимого состоит из:
Подготовьте комплект одежды, которая полностью и плотно будет закрывать ваше тело, лицо, кожу и волосы. Не забудьте также о комплекте сменной одежды.
Купите несколько респираторов класса FFP3. По словам ученого, они сохранят много здоровья, ведь защитят органы дыхания от радиоактивной пыли. Их цена может варьироваться, однако средняя стоимость - 20 гривен.
В таком случае необходимо провести дезактивацию радиации, которая успела осесть на вашей одежде. Снимите ее с себя и оставьте вне помещения.
После этого вам нужно тщательно вымыть себя с мылом. Особенно те участки кожи, которые контактировали с окружающей средой, и волосы.
Не заносите ничего со двора домой и не ешьте то, что было на улице.
@glebrepich
Що робити у випадку аваріі на ЗАЕС?抑郁(抖音版)
Ранее мы сообщали о том, что в приложении "Киев Цифровой" можно проверять уровень радиации.