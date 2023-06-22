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"Получим ситуацию, похожую на Фукусиму". Химик рассказал, что делать в случае взрыва ЗАЭС

В случае взрыва на ЗАЭС загрязнения испытывают несколько стран одновременно (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что армия РФ дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. В частности, водоем, охлаждающий станцию. Однако в МАГАТЭ уверяют, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".

Что делать в случае подрыва ЗАЭС, рассказал кандидат химических наук Глеб Репич на своей странице в TikTok.

Четкий алгоритм действий

На всякий случай соберите тревожный чемодан. Минимальный перечень всего необходимого состоит из:

  • документов и их копий, удостоверяющие вашу личность
  • банковской карты и определенного количества наличных
  • медицинской карты с данными о вашем здоровье
  • лекарств первой необходимости и те, которые вы принимаете регулярно из-за хронических заболеваний
  • продуктового набора. Выбирайте товары, которые могут храниться долго.
  • вещей для выживания

Подготовьте комплект одежды, которая полностью и плотно будет закрывать ваше тело, лицо, кожу и волосы. Не забудьте также о комплекте сменной одежды.

Купите несколько респираторов класса FFP3. По словам ученого, они сохранят много здоровья, ведь защитят органы дыхания от радиоактивной пыли. Их цена может варьироваться, однако средняя стоимость - 20 гривен.

Если авария уже произошла

  1. Включите средства связи, внимательно слушайте и следуйте распоряжениям власти и ГСЧС.
  2. Сделайте запас пищи и воды в плотно закрытых контейнерах. Хорошо, если у вас есть определенные запасы заранее.
  3. Оставайтесь в доме или укрытии.
  4. Заберите домашних животных внутрь.
  5. Плотно закройте окна и двери.
  6. Закройте влажной тканью вентиляционные отверстия.
  7. Делайте влажную уборку несколько раз в сутки, так как радиация распространяется в виде пыли.
  8. Приобретите дозиметр, чтобы понять, насколько определенный предмет опасен.
  9. Примите таблетку калия йодида, но только после распоряжения ГСЧС.

Что делать, если вы вышли на улицу

В таком случае необходимо провести дезактивацию радиации, которая успела осесть на вашей одежде. Снимите ее с себя и оставьте вне помещения.

После этого вам нужно тщательно вымыть себя с мылом. Особенно те участки кожи, которые контактировали с окружающей средой, и волосы.

Не заносите ничего со двора домой и не ешьте то, что было на улице.

@glebrepich

Що робити у випадку аваріі на ЗАЕС?

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Ранее мы сообщали о том, что в приложении "Киев Цифровой" можно проверять уровень радиации.

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