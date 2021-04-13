Отравление лицеисток под Киевом: раскрыта настоящая причина резонансной трагедии

Резонансное ЧП произошло 16 февраля в стенах академического лицея "Гармония".

Напомним, что после инцидента в разных городах Украины вскоре стали происходить другие случаи отравления детей таблетками. Нередко их "списывали" или на суицидальные игры в интернете, или на призывы в сетях попробовать медицинские препараты "для эксперимента". В некоторых случаях полиция расследовала доведение до суицида.

По факту произошедшего в лицее Боярки было проведено служебное расследование. Результаты комиссии показали, что "не существует никакого "мифического челленджа из групп смерти в социальных сетях", который якобы вызвал трагедию, рассказал Зарубин.

Так, эту версию придумала одна из жертв отравления, которую удалось спасти - 12-летняя ученица.

"Распространение такой версии событий было удобным для директора лицея, чтобы отвести внимание от собственной профессиональной ответственности за жизнь детей во время учебного процесса", - отметил он.

Было установлено, что обе девочки ранее уже имели проявления суицидального и деструктивного поведения, а также неоднократно находились в нестабильном эмоциональном состоянии, в результате осложненных отношений и недоразумения с родителями в своих семьях. Так, например, у умершей 13-летней ученицы были шрамы от порезов на руках, а спасенная девочка пыталась снова причинить себе вред уже в больнице сразу после трагедии.

"Подтверждено, что погибшая девочка ранее обращалась за помощью к школьному психологу из-за серьезных проблем с коммуникацией в семье, а спасенный ребенок имел накануне серьезный нервный срыв во время обучения", - говорит Зарубин.

По словам учеников, эти девочки неоднократно искали в интернете информацию о том, как причинить себе вред, чтобы привлечь к себе внимание.

Председатель Боярской общины добавил, что обо всем этом было известно руководителю лицея, однако "эти особенности подростков не учитывались в учебно-воспитательном процессе".

Комиссия рекомендовала объявить выговор директору Боярского лицея, где произошло трагическое ЧП.

Трагедия в лицее Боярки из-за отравления учениц таблетками вызвала резонанс в обществе (фото: facebook.com/o.o.zarubin)