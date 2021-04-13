Отруєння ліцеїсток під Києвом: розкрита справжня причина резонансної трагедії

Резонансна НП сталася 16 лютого у стінах академічного ліцею "Гармонія".

Нагадаємо, що після інциденту в різних містах України незабаром стали відбуватися інші випадки отруєння дітей таблетками. Нерідко їх "списували" або на суїцидальні ігри в інтернеті, або на заклики в мережах спробувати медичні препарати "для експерименту". У деяких випадках поліція розслідувала доведення до суїциду.

За фактом події в ліцеї Боярки було проведено службове розслідування. Результати комісії показали, що "не існує ніякого "міфічного челенджу з груп смерті в соціальних мережах", який нібито спричинив трагедію, розповів Зарубін.

Так, цю версію вигадала одна з жертв отруєння, яку вдалося врятувати - 12-річна учениця.

"Поширення такої версії подій було зручним для директора ліцею, аби відвести увагу від власної професійної відповідальності за життя дітей під час навчального процесу.", - зазначив він.

Було встановлено, що обидві дівчинки раніше вже мали прояви суїцидальної та деструктивної поведінки, а також неодноразово перебували в нестабільному емоційному стані, внаслідок ускладнених стосунків та непорозуміння з батьками у своїх родинах. Так, наприклад, у померлої 13-річної учениці були шрами від порізів на руках, а врятована дівчинка намагалася знову заподіяти собі шкоду вже в лікарні відразу після трагедії.

"Підтверджено, що загибла дівчинка раніше зверталася за допомогою до шкільного психолога через серйозні проблеми з комунікацією у родині, а врятована дитина мала напередодні серйозний нервовий зрив під час навчання", - говорить Зарубін.

За словами учнів, ці дівчата неодноразово шукали в інтернеті інформацію про те, як заподіяти собі шкоду, аби привернути до себе увагу.

Голова Боярської громади додав, що про все це було відомо керівнику ліцею, однак "ці особливості підлітків не враховувалися у навчально-виховному процесі".

Комісія рекомендувала оголосити догану директору Боярського ліцею, де сталася трагічна НП.

Трагедія в ліцеї Боярки через отруєння учениць таблетками викликала резонанс у суспільстві (фото: facebook.com/o.o.zarubin)