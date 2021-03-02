11-летняя школьница в Ровно приняла 40 таблеток: полиция расследует доведение до суицида
В Ровно 11-летняя девочка выпила 40 таблеток парацетамола, и получила медикаментозное отравление. Медики "скорой" оказали ребенку помощь, а правоохранители начали досудебное расследование.
Об этом 2 марта передали в пресс-службе полиции Ровенской области.
Девочка сейчас находится в реанимации. По словам врачей, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.
Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве. При этом в семье конфликтов не возникало.
Также отмечается, что девочка ни в каких группах в социальных сетях участия не принимала.
По факту инцидента было начато уголовное производство по части 3 статьи 120 (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) УК. В настоящее время продолжается тщательная проверка.
Как пишет местное издание Rivne.online, врачей вызвала мама школьницы. Так, девочка выпила 40 таблеток еще 27 февраля, но призналась об этом ей на следующий день, 28-го.
"Вопрос о привлечении родителей к уголовной ответственности будет по результатам досудебного расследования", - заявил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.
Напомним, что парацетамол - лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие. Он продается в аптеках без рецепта.
Отметим, что в феврале в Украине произошло сразу несколько ЧП, связанных с отравлениями несовершеннолетних таблетками. В некоторых случаях дети становились жертвами опасных челленджов в соцсетях, в частности в TikTok, где участников групп подталкивали принять большое количество препаратов.
- Так, 16 февраля в Боярке под Киевом две ученицы лицея наглотались по 40 таблеток "Дротаверин" прямо в школе. В результате 13-летняя девочка погибла, а ее 12-летняя подруга попала в реанимацию.
- 17 февраля две восьмиклассницы из Умани выпили большую дозу препарата "Дротаверин", но их вовремя остановили. Обе девочки попали в больницу, их жизни ничего не угрожает.
- 18 февраля в Киеве 15-летний подросток выпил большую дозу таблеток. Его экстренно доставили в Охматдет и врачи оперативно предоставили помощь.
- 23 февраля стало известно об отравлении в Доброполье Донецкой области, где 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток из домашней аптечки. Ребенка госпитализировали в больницу.
- 26 февраля в Сумах две 16-летние девочки отравились таблетками, которыми наглотались в квартире одной из школьниц. Подростки были госпитализированы, а полиция начала проверку в рамках уголовного производства по "попытке самоубийства".
Ранее сообщалось, что стали известные детали страшной трагедии в Боярке, где отравились ученицы лицея.