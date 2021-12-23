Как не отравиться на Новый год: советы экспертов

Как не отравиться салатами

Во-первых, важно правильно хранить и сортировать продукты, которые были куплены для праздничного застолья. В частности, мясные, молочные продукты, морепродукты, салаты со сметаной и майонезом, сладкие блюда и кондитерские изделия необходимо хранить в холодильнике.

Также отдельно храните и обрабатывайте сырую и готовую пищу, молочные и мясные блюда.

Кроме того, приготовленную пищу нужно подавать к столу сразу после приготовления. А вот салаты стоит помещать в холодильник не позднее, чем через два часа пребывания в комнатной температуре.

Готовое блюдо можно разогревать не более двух раз. Все потому, что оно потеряет вкус и превратится в источник размножения бактерий.

Салаты хранить в холодильнике нельзя слишком долго. Отмечается, что срок годности салатов с майонезом – до 24 часов, овощных на масле – до 36 часов. Сметану, соус или майонез лучше всего добавлять к блюду прямо перед подачей на стол.

Перед покупкой продуктов, нужно обратить внимание на их внешний вид и срок годности.