Як не отруїтися на Новий рік: поради експертів

Як не отруїтися салатами

По-перше, важливо правильно зберігати та сортувати продукти, які були куплені для святкового застілля. Зокрема, м'ясні, молочні продукти, морепродукти, салати зі сметаною та майонезом, солодкі страви та кондитерські вироби необхідно зберігати в холодильнику.

Також окремо зберігайте та обробляйте сиру та готову їжу, молочні та м'ясні страви.

Окрім того, приготовлену їжу потрібно подавати до столу одразу після приготування. А от салати варто поміщати до холодильника не пізніше, ніж через дві години перебування в кімнатній температурі.

Готову страву можна розігрівати не більше двох разів. Все тому, що вона втратить смак і перетвориться на джерело розмноження бактерій.

Салати зберігати в холодильнику не можна надто довго. Зазначається, що термін придатності салатів з майонезом – до 24 годин, овочевих на олії – до 36 годин. Сметану, соус або майонез найкраще додавати до страви прямо перед подачею на стіл.

Перед купівлею продуктів, потрібно звернути увагу на їхній зовнішній вигляд та термін придатності.