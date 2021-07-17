В отпуск с домашним любимцем: полный список правил перевозки животных в транспорте

Летим в самолете

В салонах самолета разрешено провозить животных весом до 10 кг, но питомец должен находиться в специальной переноске или контейнере. Контейнер может быть твердый или мягкий, разрешено использовать специальные корзины, клетки и дорожные сумки для животных. Купить такой контейнер можно в любом зоомагазине.

Самое важное – животное не должно иметь возможности оттуда сбежать, имело возможность справить там нужду без риска порчи салона самолета, должен быть доступ к свежему воздуху и питьевой воде.

В багажных отделениях самолета разрешено перевозить более крупных животных – до 75 кг. Но и они должны находиться в специальных контейнерах или клетках.

В багажном отсеке разрешается ставить клетки, в которых животное сможет двигаться. Доступ к свежему воздуху в клетке должен быть минимум с трех сторон, а также такой контейнер должен впитывать жидкость.

Если вы собираетесь брать небольшое животное в салон самолета, вам необходимо будет предупредить авиакомпанию об этом заранее и собрать полный пакет необходимых документов: ветеринарный паспорт, справку о всех прививках и микрочип.

Заранее стоит проконсультироваться с ветеринаром – можно ли вашему питомцу лететь самолетом.

Перелет животного тоже оплачивается, бесплатно могут лететь только собаки-поводыри.

Также стоит узнать, какие могут правила въезда для животных в вашем пункте назначения – могут понадобиться дополнительные справки.

Едем в поезде

В поезде животные могут ехать вместе со своим хозяином в любых вагонах – плацкарт, купе и поезда класса Интерсити, нельзя только в вагонах повышенного комфорта, но и там есть нюансы.

Если животное некрупное, то чаще всего владельцы выкупают полностью все купе, чтобы не доставлять неудобства другим пассажирам. Однако и тут есть целый список важных правил.

Все мелкие животные должны находиться в клетках или специальных переносках. Эти переноски должны иметь абсорбирующее дно и доступ к воздуху.

Крупных собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только в купейных вагонах. Животное должно быть в поводке и обязательно – в наморднике. В одном вагоне разрешено перевозить только одно животное.

Для перевозки животного в поезде понадобится: багажная квитанция, ветеринарный документ, контейнер или клетка. Разместить контейнер можно только на местах для ручной клади и обязательно соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Ветеринарные документы установлены по одному строго утвержденному образцу, который действует с 1 августа 2019 года. Оформить паспорт можно в государственной ветеринарной клинике. Животное должно пройти медосмотр и сдать анализы. Необходимо будет также пройти специальные обработки и сделать прививки.

Если нужно провезти в поезде группу животных – на выставку, например, то нужно заранее заключить договор с владельцем вагона на аренду или заказать специальный вагон.

При покупке билета нужно отметить в пункте "Перевозка багажа" – "Животные". При покупке билетов на целое купе – можно указать дважды одно и то же имя (владельца животного), но уточнить, что в купе будет животное.

В пригородных и региональных поездах собак можно перевозить только в тамбурах первого и последнего вагона.