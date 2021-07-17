У відпустку з домашнім улюбленцем: повний список правил перевезення тварин у транспорті

Летимо в літаку

У салонах літака дозволено провозити тварин вагою до 10 кг, але тварина повинна знаходитися в спеціальному перенесенні або контейнері. Контейнер може бути твердий або м'який, дозволено використовувати спеціальні кошики, клітки та дорожні сумки для тварин. Купити такий контейнер можна в будь-якому зоомагазині.

Найважливіше - тварина не повинна мати можливості звідти втекти, мала можливість справити там нужду без ризику псування салону літака, повинен бути доступ до свіжого повітря і питної води.

У багажних відділеннях літака дозволено перевозити більших тварин - до 75 кг, але і вони повинні знаходитися в спеціальних контейнерах або клітках.

У багажному відсіку дозволяється ставити клітини, в яких тварина зможе рухатися. Доступ до свіжого повітря в клітці повинен бути мінімум з трьох сторін, а також такий контейнер повинен вбирати рідину.

Якщо ви збираєтеся брати невелику тварину в салон літака, вам необхідно буде попередити авіакомпанію про це заздалегідь і зібрати повний пакет необхідних документів: ветеринарний паспорт, довідку про всі щеплення і мікрочип.

Заздалегідь варто проконсультуватися з ветеринаром – чи можна вашому вихованцеві летіти літаком.

Переліт тварини теж оплачується, безкоштовно можуть летіти тільки собаки-поводирі.

Також варто дізнатися, які можуть правила в'їзду для тварин у вашому пункті призначення - можуть знадобитися додаткові довідки.

Їдемо в поїзді

У поїзді тварини можуть їхати разом зі своїм господарем в будь-яких вагонах - плацкарт, купе і потяги класу Інтерсіті, не можна тільки у вагонах підвищеного комфорту, але й там є винятки.

Якщо тварина невелика, то найчастіше власники викуповують повністю все купе, щоб не доставляти незручності іншим пасажирам. Однак і тут є цілий список важливих правил.

Всі дрібні тварини повинні знаходитися в клітинах або спеціальних переносках. Ці переноски повинні мати абсорбівне дно і доступ до повітря.

Великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки в купейних вагонах. Тварина повинна бути на повідцю та обов'язково – в наморднику. В одному вагоні дозволено перевозити тільки одну тварину.

Для перевезення тварини в поїзді знадобиться: багажна квитанція, ветеринарний документ, контейнер або клітина. Розмістити контейнер можна тільки на місцях для ручної поклажі й обов'язково дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

Ветеринарні документи встановлені за одним строго затвердженим зразком, який діє з 1 серпня 2019 року. Оформити паспорт можна в Державній ветеринарній клініці. Тварина повинна пройти медогляд і здати аналізи. Необхідно буде також пройти спеціальні обробки та зробити щеплення.

Якщо потрібно провезти в поїзді групу тварин - на виставку, наприклад, то потрібно заздалегідь укласти договір з власником вагона на оренду або замовити спеціальний вагон.

При покупці квитка потрібно відзначити в пункті "перевезення багажу" - "тварини". При покупці квитків на ціле купе - можна вказати двічі одне і те ж ім'я (власника тварини), але уточнити, що в купе буде тварина.

У приміських і регіональних поїздах собак можна перевозити тільки в тамбурах першого та останнього вагона.