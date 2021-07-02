Животные переживают жару хуже людей: как не пропустить тепловой удар у домашнего любимца

Аномальная жара на домашних животных действует хуже, чем на человека. У них собственная температура тела еще выше, а помочь самостоятельно они себе не могут. А животные, так же как и люди, могут очень быстро получить тепловой удар.

Ветеринар объяснил, что температура котов и собак выше, чем у человека. А теплообмен у животных происходит через дыхание, поэтому они не потеют, но выдыхают горячий воздух. Он дал несколько советов тем, у кого дома есть пушистые любимцы.

Стричь на лето полностью не нужно

Шерсть у животных является защитой от солнца, как одежда и головные уборы у людей. Поэтому полностью состригать шерсть нельзя.

"Если животное очень пушистое или длинношерстное, то подстричь немного можно. Однако не полностью. Ни в коем случае не стоит стричь на лысо, ведь защитный барьер должен быть на теле", - отметил Сорочинский.

Маленьких собак породы шпиц или мальтезе стоит стричь, так как их шерсть сбивается в комки и животному становится трудно дышать. Но и их подстригать нужно умеренно.

Гулять только тогда, когда нет жары

В идеале прогулку с животным на 20-30 минут нужно осуществлять в то время, когда жары еще или уже нет. Это рано утром, до 8 утра или поздно вечером, после 21:00.

Если животному нужно на улицу 3-4 раза в день, то такие прогулки должны быть более короткими.

Сделайте дома темный угол для животного

Если в доме жарко, то для любимца можно сделать темный прохладный уголок. Это место в прохладе, куда не светит солнце. Там можно постелить специальную простынку или подстилку, которые охлаждаются, а потом держат комнатную температуру.

Следите за водным балансом

На прогулку берите с собой обязательно воду и предлагайте ее животному периодически. Собаки сами будут пить, когда им захочется. Определить жажду у животного несложно – при этом ускоряется дыхание и выделяется слюна.

У животных с приплюснутой мордочкой с жарой отношения более сложные – они из-за особенностей строения морды вдыхают и выдыхают меньше воздуха. Уделяйте им больше внимания и постарайтесь не выгуливать их в жару.

Питание менять не нужно

Как объяснил ветеринар, менять рацион животному в жару не нужно. Можно добавить витаминные препараты. Но сам состав и количество – не стоит.

Как определить тепловой удар у животного

Ускоренное дыхание (до 300-400 раз в минуту)

Выделяется очень много слюны

Любимец ищет темное и прохладное место

Реакция заторможена из-за нехватки кислорода

Потеря сознания

Как помочь животному при тепловом ударе

В первую очередь животное нужно охладить – найти тень, прохладное место, завернуть в мокрое полотенце (температура воды – комнатная).

Полотенце нужно менять по мере того, как оно высыхает и нагревается.

Холодной водой нужно промочить места крупных сосудов – шею, внутреннюю сторону лапок и живот.

На улице животному нужно дать воды и намочить внутреннюю часть лапок и живот.

Как помочь в жару домашнему любимцу