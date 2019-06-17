Отправляется на реабилитацию: новые подробности лечения Бари Алибасова

Бари Алибасов, который попал в больницу из-за тяжелого химического отравления, наконец-то выписался из больницы. Известный продюсер находился в московской клинике с 4 июня. 17-го числа его состояние посчитали удовлетворительным и выписали.

После финальной гастроскопии 17 июня пациенту разрешили выписаться. Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина отправляются в Казахстан. Там продюсер пройдет реабилитационный период, необходимый для восстановления функций организма. В Казахстан Алибасова пригласило высшее руководство страны.

Бари Алибасов попал в больницу - свежие подробности состояния режиссера (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, вследствие несчастного случая 4 июня Бари Алибасов получил тяжелые ожоги органов пищеварения, пострадали желудок и пищевод. До 11 июня пострадавший находился в медикаментозном сне. После того, как Алибасов пришел в себя, стало понятно, что ему необходима будет реабилитация: поначалу продюсер не узнавал родных и близких, плохо ориентировался во времени. Также из-за оставшихся в горле рубцов, возможно, придется делать пластическую операцию.

Следует вспомнить, что после того, как Бари Алибасов попал в больницу, он стал жертвой мошенников.

Также мы писали, что у Бари Алибасова, который провел почти неделю в коме после жуткого отравления химикатами, случилась новая неприятность. Из его квартиры пропал любимец – кот Чуча, породы канадский сфинкс.