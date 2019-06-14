Бари Алибасов хочет покинуть Россию: что произошло

Бари Алибасов (фото: facebook.com/Бари Алибасов)

Состояние Алибасова все еще оценивается как тяжелое

Продюсера Бари Алибасова, который отпраздновал свой 72-й день рождения в больнице, могут увезти из России в европейскую клинику. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации больницы, его состояние оценивается как тяжелое, однако когда он поправится, родственники планируют увезти его за границу на реабилитацию. "Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - сказал сын продюсера.

Бари Алибасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Однако, по его мнению, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в российской больнице, в которой тот сейчас находится, поэтому на данный момент его семья не намерена обращаться за помощью к иностранным врачам.

Сын продюсера объяснил это тем, что у зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений. "В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", - добавил он.

Напомним, что Бари Алибасову поставили страшный диагноз.

А также рассказывали о том, что коллеги Алибасова не верят, что отравление химикатами произошло случайно.