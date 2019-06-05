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Бари Алибасов умер? Раскрылась правда о состоянии продюсера

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 22:43
Бари Алибасов умер? Раскрылась правда о состоянии продюсера
Бари Алибасов (facebook.com/alibasovbari)

Бари Алибасов отравился средством для очищения труб

Российские СМИ сообщили о смерти легендарного продюсера Бари Алибасова. По информации Алибасов скончался в больнице в результате отравления.

Легендарный Бари Алибасов был доставлен в среду, 5 июня, в Склиф. Он по ошибке выпил средство для очистки труб. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое и отмечают, что у музыканта много проблем со здоровьем. 

Специалисты утверждает, что, скорее всего, на пищеводе образуется рубец. В связи с этим он может сузиться. 

"Если он будет очень узким, его придется либо хирургически расширять, либо каким-то другим способом, там есть методики", – рассказал доктор Шилов. 

Это необходимо для того, чтобы Алибасов смог самостоятельно питаться. Сейчас его кормят через трубки.

На этом возможные проблемы не заканчиваются. Врач оповестил о вероятности заболевания почек.

"Если там кислота была, то она могла попасть в кровь и могут быть осложнения со стороны почек", – объяснил врач.

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг информацию о смерти продюсера и назвал сообщения СМИ "бредом". Он не знает, кто начал сообщать такие слухи и пообещал 6 июня рассказать детально о состоянии Алибасова. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Бари Алибасова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

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