Лишился лучшего друга: у Бари Алибасова новая беда

Бари Алибасов (facebook.com/Бари Алибасов)

Близкие продюсера Бари Алибасова рассказали, что произошло

У известного продюсера Бари Алибасова, который провел почти неделю в коме после жуткого отравления химикатами, случилась новая неприятность. Из его квартиры пропал любимец Алибасова – кот Чуча, породы канадский сфинкс.

Предположительно животное испугалось большого скопления народа в квартире продюсера 11 июня, когда там с 18:00 до 21:00 проходила пресс-конференция для журналистов. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин отметил, что все двери в квартиру были открыты, и дверь в подъезд тоже.

Сын Бари Алибасова пообещал вознаграждение тому, кто найдет пропавшего кота Чучу.

"Вознаграждение в размере 800 тыс. руб. ($12 тыс.) или выступление группы "На-На" на праздник гарантирую", - сообщил Бари алибасов-младший.

Бари Алибасов лишился друга (YouTube/Бари Алибасов и группа "На-На")

Сам продюсер на данный момент все еще находится в больнице после жуткого отравления. Он вышел из комы, однако у него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. За то время, что он находился без сознания, он всего лишь один раз пришел в себя и единственный его вопрос касался кота Чучи.

После улучшения у Алибасова наблюдается некоторая амнезия, которая по словам врачей, должна со временем пройти. Он все еще находится в тяжелом состоянии и по прогнозам, ему придется всю оставшуюся жизнь питаться через трубочку.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бари Алибасову поставили страшный диагноз.

А также рассказывали о том, что коллеги Алибасова не верят, что отравление химикатами произошло случайно.