Как отправить посылку из Украины в другие страны своим родным: все доступные способы

За последний месяц Украину вынуждены были покинуть около 3 млн человек. Спасаясь от обстрелов и авиаударов российской армии люди уезжали в соседние страны только с самым необходимым. У некоторых с собой не оказалось даже документов.
Как можно передать из Украины в другие страны посылку, рассказали на портале Dev.
Легче всего отправить международную посылку в страны, с которыми у нас есть договоренности. Это Польша, Словакия, Латвия и Молдова. Однако есть варианты пересылок и в другие страны.
Стоит учитывать, что авиасообщение сейчас не осуществляется и все грузы доставляются только наземными способами, что может существенно увеличить срок ожидания посылки.
Невозможно будет доставить посылку в ту страну, с которой нет наземного сообщения. Также стоит знать о том, что документы с удостоверением личности входят в перечень запрещенных для отправления.
Сервис восстановил свою работу с 1 марта, в том числе и международные отправки. Все пакеты отправляются на ММПО во Львов, а оттуда – через Польшу и в другие страны мира.
По Украине экспортные отделения работают в таких областях:
На прием почты работает большинство отделений в регионах. Трудности есть только с отделениями в зонах активных боевых действий.
На территории Польши работает Pochta Polska. Там украинский сервис обменивается импортно-экспортными грузами с другими почтами и передает доставку на международные авиалинии.
Этот способ помогает сохранить международную доставку из Украины и его использовали в 2020 году во время карантина.
Импортные грузы также принимает Словакия, Латвия и Молдова. Они доставляют груз к украинской границы, а там их принимает Укрпочта и доставляет по Украине. Также есть возможность переводов.
Требования
Новая почта Глобал – это подразделение НП, которая работает с международными грузами и отправками. Исключение – Молдова.
Оформить посылку за границу можно в любом работающем отделении. Тарифы такие же, как и были до войны.
Вся необходимая информация по работе Новая почта Глобал – вот тут.
Важно! Во время отправки уточняйте работу и возможности каждого отделения дополнительно. Могут быть сложности с логистикой, и объемный груз придется отвезти в специальное отделение.
Требования к грузу
Для отправления требуется:
Важно! Почитайте таможенное законодательство той страны, куда отправляете посылку. Пошлину в стране получателя всегда оплачивает получатель. Для получения нужно: совершеннолетие, указанный адрес в накладной.
Курьер обычно связывается с получателем по номеру телефона, который указан в накладной. Но может привезти посылку и без предупреждения.
Восстановлена доставка международных почтовых отправлений из Украины физическим лицом в страны ЕС. Вес посылки – до 30 кг. Отправить можно со Львова в Польшу, Словакию, Чехию, Германию, Румынию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Венгрию.
Процедура отправки:
Отправление автоматически страхуется на задекларированную стоимость содержания указанного в CN23. Посылка страхуется от всех видов рисков при транспортировке (в зависимости от вида транспорта могут быть застрахованы специфические виды рисков), в том числе повреждения, потери, уничтожения и т. д.
Пункты международных отправлений Meest, где принимают посылки для отправки – вот тут.
Тарифы на услуги международных посылок из Украины в страны ЕС – вот тут.
По Украине все посылки приостановлены. Международные осуществляются через отделения Укрпочты.
Требуемые документы:
Напомним, ранее мы писали о том, как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта.
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