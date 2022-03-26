Как отправить посылку из Украины в другие страны своим родным: все доступные способы

Легче всего отправить международную посылку в страны, с которыми у нас есть договоренности. Это Польша, Словакия, Латвия и Молдова. Однако есть варианты пересылок и в другие страны.

Стоит учитывать, что авиасообщение сейчас не осуществляется и все грузы доставляются только наземными способами, что может существенно увеличить срок ожидания посылки.

Невозможно будет доставить посылку в ту страну, с которой нет наземного сообщения. Также стоит знать о том, что документы с удостоверением личности входят в перечень запрещенных для отправления.

Укрпочта

Сервис восстановил свою работу с 1 марта, в том числе и международные отправки. Все пакеты отправляются на ММПО во Львов, а оттуда – через Польшу и в другие страны мира.

По Украине экспортные отделения работают в таких областях:

Львовская

Хмельницкая

Волынская

Черновицкая

Тернопольская

Ивано-Франковская

Ровенская

Закарпатская

На прием почты работает большинство отделений в регионах. Трудности есть только с отделениями в зонах активных боевых действий.

На территории Польши работает Pochta Polska. Там украинский сервис обменивается импортно-экспортными грузами с другими почтами и передает доставку на международные авиалинии.

Этот способ помогает сохранить международную доставку из Украины и его использовали в 2020 году во время карантина.

Импортные грузы также принимает Словакия, Латвия и Молдова. Они доставляют груз к украинской границы, а там их принимает Укрпочта и доставляет по Украине. Также есть возможность переводов.

Требования

Все грузы принимаются в открытом виде

Срок доставки будет длиннее, чем ранее

Перед отправкой груз нужно проверить на перечень запрещенных предметов. (полный список можно посмотреть тут)

В личном кабинете можно создать запрос на отправку.

Тарифы на пересылку грузов посмотреть можно тут. А также рассчитать стоимость доставки с помощью калькулятора.

Новая почта

Новая почта Глобал – это подразделение НП, которая работает с международными грузами и отправками. Исключение – Молдова.

Оформить посылку за границу можно в любом работающем отделении. Тарифы такие же, как и были до войны.

Вся необходимая информация по работе Новая почта Глобал – вот тут.

Важно! Во время отправки уточняйте работу и возможности каждого отделения дополнительно. Могут быть сложности с логистикой, и объемный груз придется отвезти в специальное отделение.

Требования к грузу

Все грузы должны быть в развернутом виде

Оператор должен иметь возможность сделать описание в соответствии с законодательством и установить стоимость

Также у Новой почты есть свой перечень предметов, который запрещен к транспортировке.

Есть доставка документов, посылок и грузов

Для отправления требуется:

при осуществлении экспорта необходим подробное описание отправления: указать вид, название, компанию производителя, страну изготовления, материал, стоимость;

оформить заявку онлайн в личном кабинете, ссылка здесь. Получить номер заявки, передать отправление в ближайшем отделении Новой почты;

или оформить отправка сразу в отделении, назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

оплатить услуги отправки согласно действующим тарифам. Для расчета стоимости также можно будет воспользоваться калькулятором;

трекинг-номер, который предоставляется после оформления отправления, нужно передать получателю и предупредить его о возможной необходимости уплаты таможенных платежей в стране назначения. С помощью трекинг-номера можно отследить путь посылки на любом этапе доставки.

Важно! Почитайте таможенное законодательство той страны, куда отправляете посылку. Пошлину в стране получателя всегда оплачивает получатель. Для получения нужно: совершеннолетие, указанный адрес в накладной.

Курьер обычно связывается с получателем по номеру телефона, который указан в накладной. Но может привезти посылку и без предупреждения.

Meest

Восстановлена доставка международных почтовых отправлений из Украины физическим лицом в страны ЕС. Вес посылки – до 30 кг. Отправить можно со Львова в Польшу, Словакию, Чехию, Германию, Румынию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Венгрию.

Процедура отправки:

Принести отправление в отделение Meest. Работник отделения должен проверить отправление.

Заполните сопроводительные документы с работником отделения Meest.

Оплатить доставку посылки.

Требования к грузу:

Максимальные размеры до 120×60×60 см.

Максимальный вес до 30 кг.

Максимальная страховая стоимость до 44 евро.

Запрещенные к пересылке товары можно проверить здесь.

Требования к упаковке здесь.

Отправление автоматически страхуется на задекларированную стоимость содержания указанного в CN23. Посылка страхуется от всех видов рисков при транспортировке (в зависимости от вида транспорта могут быть застрахованы специфические виды рисков), в том числе повреждения, потери, уничтожения и т. д.

Пункты международных отправлений Meest, где принимают посылки для отправки – вот тут.

Тарифы на услуги международных посылок из Украины в страны ЕС – вот тут.

DHL

По Украине все посылки приостановлены. Международные осуществляются через отделения Укрпочты.

Требуемые документы: