Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способи

За останній місяць Україну змушені були покинути близько 3 млн осіб. Рятуючись від обстрілів і авіаударів російської армії люди їхали в сусідні країни тільки з найнеобхіднішим. У деяких з собою не виявилося навіть документів.
Як можна передати з України в інші країни посилку, розповіли на порталі Dev.
Найлегше відправити міжнародну посилку в країни, з якими у нас є домовленості. Це Польща, Словаччина, Латвія і Молдова. Однак є варіанти пересилань і в інші країни.
Варто враховувати, що авіасполучення зараз не здійснюється і всі вантажі доставляються тільки наземними способами, що може істотно збільшити термін очікування посилки.
Неможливо буде доставити посилку в ту країну, з якої немає наземного повідомлення. Також варто знати про те, що документи з посвідченням особи входять до переліку заборонених для відправлення.
Сервіс відновив свою роботу з 1 березня, в тому числі й міжнародні відправки. Всі пакети відправляються на ММПО до Львова, а звідти - через Польщу і в інші країни світу.
По Україні експортні відділення працюють в таких областях:
На прийом пошти працює більшість відділень в регіонах. Труднощі є тільки з відділеннями в зонах активних бойових дій.
На території Польщі працює Pochta Polska. Там український сервіс обмінюється імпортно-експортними вантажами з іншими поштами та передає доставку на Міжнародні Авіалінії.
Цей спосіб допомагає зберегти міжнародну доставку з України і його використовували у 2020 році під час карантину.
Імпортні вантажі також приймає Словаччина, Латвія і Молдова. Вони доставляють вантаж до українського кордону, а там їх приймає Укрпошта і доставляє по Україні. Також є можливість перекладів.
Вимоги
Нова пошта Глобал - це підрозділ НП, яка працює з міжнародними вантажами та відправками. Виняток - Молдова.
Оформити посилку за кордон можна в будь-якому працюючому відділенні. Тарифи такі ж, як і були до війни.
Вся необхідна інформація по роботі Нова пошта Глобал – ось тут.
Важливо! Під час відправки уточнюйте роботу і можливості кожного відділення додатково. Можуть бути складнощі з логістикою, і об'ємний вантаж доведеться відвезти в спеціальне відділення.
Вимоги до вантажу
Для відправлення потрібно:
Важливо! Почитайте митне законодавство тієї країни, куди відправляєте посилку. Мито в країні одержувача завжди оплачує одержувач. Для отримання потрібно: повноліття, вказану адресу в накладній.
Кур'єр зазвичай зв'язується з одержувачем за номером телефону, який вказаний в накладній. Але може привезти посилку і без попередження.
Відновлено доставку міжнародних поштових відправлень з України фізичною особою до країн ЄС. Вага посилки - до 30 кг. Відправити можна зі Львова в Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину, Румунію, Болгарію, Естонію, Латвію, Литву та Угорщину.
Процедура відправки:
Відправлення автоматично страхується на задекларовану вартість утримання зазначеного в CN23. Посилка страхується від усіх видів ризиків при транспортуванні (в залежності від виду транспорту можуть бути застраховані специфічні види ризиків), в тому числі пошкодження, втрати, знищення і т. д.
Пункти міжнародних відправлень Meest, де приймають посилки для відправки – ось тут.
Тарифи на послуги міжнародних посилок з України до країн ЄС – ось тут.
По Україні всі посилки припинені. Міжнародні здійснюються через відділення Укрпошти.
Необхідні документи:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як і де зараз працюють Нова Пошта та Укрпошта.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!