Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способи

Найлегше відправити міжнародну посилку в країни, з якими у нас є домовленості. Це Польща, Словаччина, Латвія і Молдова. Однак є варіанти пересилань і в інші країни.

Варто враховувати, що авіасполучення зараз не здійснюється і всі вантажі доставляються тільки наземними способами, що може істотно збільшити термін очікування посилки.

Неможливо буде доставити посилку в ту країну, з якої немає наземного повідомлення. Також варто знати про те, що документи з посвідченням особи входять до переліку заборонених для відправлення.

Укрпошта

Сервіс відновив свою роботу з 1 березня, в тому числі й міжнародні відправки. Всі пакети відправляються на ММПО до Львова, а звідти - через Польщу і в інші країни світу.

По Україні експортні відділення працюють в таких областях:

Львівський

Хмельницький

Волинський

Чернівецький

Тернопільський

Івано-Франківська

Ровенський

Закарпатський

На прийом пошти працює більшість відділень в регіонах. Труднощі є тільки з відділеннями в зонах активних бойових дій.

На території Польщі працює Pochta Polska. Там український сервіс обмінюється імпортно-експортними вантажами з іншими поштами та передає доставку на Міжнародні Авіалінії.

Цей спосіб допомагає зберегти міжнародну доставку з України і його використовували у 2020 році під час карантину.

Імпортні вантажі також приймає Словаччина, Латвія і Молдова. Вони доставляють вантаж до українського кордону, а там їх приймає Укрпошта і доставляє по Україні. Також є можливість перекладів.

Вимоги

Всі вантажі приймаються у відкритому вигляді

Термін доставки буде довшим, ніж раніше

Перед відправкою вантаж потрібно перевірити на перелік заборонених предметів. (повний список можна подивитися тут)

В особистому кабінеті можна створити запит на відправку.

Тарифи на пересилання вантажів переглянути можна тут. А також розрахувати вартість доставки за допомогою калькулятор.

Нова пошта

Нова пошта Глобал - це підрозділ НП, яка працює з міжнародними вантажами та відправками. Виняток - Молдова.

Оформити посилку за кордон можна в будь-якому працюючому відділенні. Тарифи такі ж, як і були до війни.

Вся необхідна інформація по роботі Нова пошта Глобал – ось тут.

Важливо! Під час відправки уточнюйте роботу і можливості кожного відділення додатково. Можуть бути складнощі з логістикою, і об'ємний вантаж доведеться відвезти в спеціальне відділення.

Вимоги до вантажу

Всі вантажі повинні бути в розгорнутому вигляді

Оператор повинен мати можливість зробити опис відповідно до законодавства і встановити вартість

Також у Нової пошти є свій перелік предметів, який заборонений до транспортування.

Є доставка документів, посилок і вантажів

Для відправлення потрібно:

при здійсненні експорту необхідний докладний опис відправлення: вказати вид, назву, компанію виробника, країну виготовлення, матеріал, вартість;

оформити заявку онлайн в особистому кабінеті, посилання тут. Отримати номер заявки, передати відправлення в найближчому відділенні Нової Пошти;

або оформити відправка відразу у відділенні, назвати країну, місто, індекс і точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

оплатити послуги відправки згідно з діючими тариф. Для розрахунку вартості також можна буде скористатися калькулятор;

трекінг-номер, який надається після оформлення відправлення, потрібно передати одержувачу та попередити його про можливу необхідність сплати митних платежів у країні призначення. За допомогою трекінг-номера можна відстежити шлях посилки на будь-якому етапі доставки.

Важливо! Почитайте митне законодавство тієї країни, куди відправляєте посилку. Мито в країні одержувача завжди оплачує одержувач. Для отримання потрібно: повноліття, вказану адресу в накладній.

Кур'єр зазвичай зв'язується з одержувачем за номером телефону, який вказаний в накладній. Але може привезти посилку і без попередження.

Meest

Відновлено доставку міжнародних поштових відправлень з України фізичною особою до країн ЄС. Вага посилки - до 30 кг. Відправити можна зі Львова в Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину, Румунію, Болгарію, Естонію, Латвію, Литву та Угорщину.

Процедура відправки:

Принести відправлення у відділення Meest. Працівник відділення повинен перевірити відправлення.

Заповніть супровідні документи з працівником відділення Meest.

Оплатити доставку посилки.

Вимоги до вантажу:

Максимальні розміри до 120×60×60 див.

Максимальна вага до 30 кг.

Максимальна страхова вартість до 44 Євро.

Заборонені до пересилання товари можна перевірити тут.

Вимоги до упаковки тут.

Відправлення автоматично страхується на задекларовану вартість утримання зазначеного в CN23. Посилка страхується від усіх видів ризиків при транспортуванні (в залежності від виду транспорту можуть бути застраховані специфічні види ризиків), в тому числі пошкодження, втрати, знищення і т. д.

Пункти міжнародних відправлень Meest, де приймають посилки для відправки – ось тут.

Тарифи на послуги міжнародних посилок з України до країн ЄС – ось тут.

DHL

По Україні всі посилки припинені. Міжнародні здійснюються через відділення Укрпошти.

Необхідні документи: